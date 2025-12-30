Bidkin Accident : दुचाकी व मिक्सर हायवा यांची समोरासमोर धडक; तरुणाचा जागीच मृत्यू, एक जण गंभीर

- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - पैठण–छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील सह्योग नगर, बिडकीन परिसरात मिक्सर हायवा व दुचाकी यांच्यात झालेल्या भीषण समोरासमोर धडकेत एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर दुसरा तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. मंगळवारी (ता. ३०) सकाळच्या सुमारास हा अपघात झाला..या अपघातात विशाल भगवान राठोड (वय-२२, रा. सह्योग नगर, बिडकीन) याचा जागीच मृत्यू झाला. तर दुचाकीवरील दुसरा तरुण सचिन रुपसिंग जाधव (वय २१, रा. खंडाळे, ता. अहमदपूर, जि. लातूर) याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे.नातेवाइकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मिक्सर हायवा (क्रमांक एम.एच. २० ईजी ८०३३) ही गाडी बिडकीनकडून चितेगावच्या दिशेने जात होती. त्याचवेळी समोरून येणाऱ्या दुचाकीला (क्रमांक एम.एच. २० जीएम ७९५७) जोरदार धडक बसली. धडक इतकी भीषण होती की दुचाकीचा चक्काचूर झाला..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतीसाठी धाव घेतली. जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी महाराज संस्था, नानिजधाम यांच्या रुग्णवाहिकेला पाचारण करण्यात आले. जखमी व अपघातग्रस्तांना नागरिकांच्या मदतीने ग्रामीण रुग्णालय, बिडकीन येथे दाखल करण्यात आले. मात्र वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वेदपाठक यांनी तपासणीनंतर विशाल राठोड याला मृत घोषित केले..जखमी सचिन जाधव याच्यावर ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करण्यात आले असून त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पुढील उपचारांसाठी त्याला खासगी रुग्णालयात हलविण्याची आले आहे..दरम्यान, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वेदपाठक यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशाल राठोड याचे शवविच्छेदन करण्यात आले असून, शव नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. या घटनेने बिडकीन परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, महामार्गावरील अपघातांची मालिका थांबविण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.