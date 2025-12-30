मराठवाडा

Bidkin Accident : दुचाकी व मिक्सर हायवा यांची समोरासमोर धडक; तरुणाचा जागीच मृत्यू, एक जण गंभीर

मिक्सर हायवा व दुचाकी यांच्यात झालेल्या भीषण समोरासमोर धडकेत एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर दुसरा तरुण गंभीर जखमी झाला.
बिडकीन - पैठण–छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील सह्योग नगर, बिडकीन परिसरात मिक्सर हायवा व दुचाकी यांच्यात झालेल्या भीषण समोरासमोर धडकेत एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर दुसरा तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. मंगळवारी (ता. ३०) सकाळच्या सुमारास हा अपघात झाला.

