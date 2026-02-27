Accident : सिंदखेड फाट्यावर दुचाकी चारचाकीची भीषण धडक; एक महिला ठार, एक जखमी

कुंभार पिंपळगाव - अंबड-पाथरी मार्गावरील सिंदखेड फाट्यावर भरधाव वेगात जाणाऱ्या चारचाकीने शुक्रवारी (ता. २७) दुपारी अडीच वाजेच्या दरम्यान दुचाकीला धडक देत बसथांब्यावर बसची वाट पाहत असणाऱ्या दोन महिलांना धडक दिली यात आशाबाई गणपत आधुडे (वय-५०) यांचा जागीच मृत्यू झाला..तर दुसरी महिला शांताबाई राठोड (वय-६०) या गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर जालन्याच्या खाजगी रूग्णालयात उपचार सुरू आहे.दरम्यान या महिलांना धडक दिल्यानंतर जवळच्या हॉटेलमध्ये चारचाकी घुसली.याविषयी माहिती अशी की (एमएच २० जीके ४०५०) क्रमांकाची चारचाकी अंबड कडुन पाथरी कडे जात होती तर सिंदखेड गावातून घनसावंगीकडे दुचाकीने विद्यार्थी परिक्षेला जात होते. या विद्यार्थ्यांना चारचाकीने धडक देऊन जखमी करुण बसथांब्यावर हॉटेल शेजारी बसची वाट बघत बसलेल्या दोन महिलांना जोराची धडक दिली व नियंत्रण सुटल्याने भरधाव चारचाकी वाहन थेट जवळच्या हॉटेलमध्ये घुसले..दरम्यान धडकेत आशाबाई गणपत आधुडे (वय-५०) यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर शांताबाई राठोड (वय-६०) या गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर जालन्याच्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर हॉटेलमध्ये बसलेले काही जण यात किरकोळ जखमी झाले आहेत.या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट दिली व जखमीला घनसावंगीच्या रूग्णालयात दाखल केले..दरम्यान, सिंदखेड फाटा हा अपघातप्रवण ठिकाण म्हणून ओळखला जात असून येथे यापूर्वीही अनेक अपघात घडले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी तातडीने गतिरोधक बसविणे, वेगमर्यादा दर्शविणारे फलक लावणे तसेच इशारा फलक उभारणे आवश्यक असल्याची मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना करून निष्पाप नागरिकांचे जीव वाचवावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.