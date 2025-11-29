Gangapur Accident : ट्रॅक्टर-दुचाकीच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू; एक गंभीर

गंगापूर - नातेवाइकाच्या लग्नावरून परतणाऱ्या दोन तरुणांच्या दुचाकीला ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरने जोरदार धडक दिली. यात एकाचा जागीच मृत्यू, तर दुसरा गंभीर जखमी झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. २८) रात्री आठच्या सुमारास गंगापूर-वैजापूर रस्त्यावरील नरहरी रांजणगाव फाट्याजवळ घडली..राज विजय पाळोदे (वय २२) आणि राजू बाबासाहेब उबाळे (वय २१) (दोघे रा. वरखेड, ता. गंगापूर) हे दोघे शिर्डीहून एका नातेवाइकाचे लग्न आटोपून दुचाकीवरून वरखेडकडे परत येत होते. यावेळी नरहरी रांजणगाव फाट्याजवळ समोरून येणाऱ्या ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरला त्यांच्या दुचाकीची समोरासमोर धडक बसली..यात राज पाळोदे याचा जागीच मृत्यू झाला. तर राजू उबाळे हा गंभीर जखमी झाल्याने त्याला घाटी रुग्णालयात दाखल केले. मृत राजच्या पश्चात आई, बहीण, आजी आणि मामा असा परिवार आहे. राज हा आपल्या आजोळी वरखेड येथे मामाकडे राहत होता..रेडियम पट्ट्यांअभावी वाढले अपघातया रस्त्यावर ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरला समोरून किंवा मागून रेडियमचे परावर्तक पट्टे (रिफ्लेक्टर) लावले नसल्यामुळे अंधारात अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यापूर्वीही गंगापूर-वैजापूर रस्त्यावर ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या धडकेत चार ते पाच जणांनी आपले जीव गमावले आहेत. प पोलिसांनी या रेडियम पट्टे नसलेल्या वाहनांविरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.