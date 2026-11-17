-हबीबखान पठाणपाचोड : ज्या पित्याच्या कुशीत मुलांनी सुरक्षिततेचा आधार शोधायचा, त्याच जन्मदात्या पित्याने काळजाचा तुकडा असलेल्या आपल्या दोन निष्पाप मुलांना चॉकलेट व वडापाव खाऊ घालण्याचे आमिष दाखवून जायकवाडीच्या डाव्या कालव्यात फेकून दिल्याची माणुसकीला काळिमा फासणारी हृदयद्रावक घटना सोमवारी (ता. १६) रात्री सात वाजेच्या सुमारास नांदर (ता. पैठण) शिवारात घडली. श्याम रोडगे (वय : पाच वर्षे) आणि आर्यन रोडगे (वय : सात वर्षे) अशी या दुर्दैवी चिमुकल्या भावंडाची नावे आहेत. घटने घडल्यापासून दोन्ही बालकांचा शोध सुरू असून अद्याप त्यांचे मृतदेह आढळून आलेले नाहीत. या घटनेने संपूर्ण परिसर सुन्न झाला आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...यासंबंधी अधिक माहिती अशी, नांदर येथील सोमनाथ दामोदर रोडगे (वय ४० वर्षे) याने सोमवारी (ता.१६) सायंकाळी आपली दोन्ही मुले श्याम आणि आर्यन यांना वडापाव व चॉकलेट खाऊ घालण्यासह बाहेर फिरायला नेण्याचे आमिष दाखवले. त्यानंतर त्यांना आपल्या स्कूटीवर बसवून जायकवाडीच्या डाव्या कालव्याजवळ नेले. तेथे तो दोन्ही चिमुकल्यांना कालव्यात ढकलू लागला तेव्हा त्या चिमुकल्यानी 'पप्पा, आम्ही मरू... असे करू नका ना!' अशी आर्त विनवणी केली. मात्र, त्यांच्या केविलवाण्या आक्रोशालाही पित्याचे मन पाझरले नाही, अन त्याने दोन्ही मुलांना कालव्यात फेकून दिले.दरम्यान, कालव्यावरील विद्युत पंप सुरू करण्यासाठी गेलेल्या काही शेतकऱ्यांनी हा अंगावर शहारे आणणारा प्रकार प्रत्यक्ष पाहिला. त्यांनी सोमनाथ रोडगेला जाब विचारत मुलांना असे करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याने उलट शेतकऱ्यांच्या दिशेने दगडफेक करत शिवीगाळ केली. संबंधितांनी या घटनेची पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांना माहिती दिली..घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांनी सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी सोमनाथ रोडगे याला ताब्यात घेतले. सुरुवातीला त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मात्र, पोलिसांनी विश्वासात घेऊन चौकशी केली असता त्याने आपल्या कृत्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.दरम्यान, कालव्यात फेकण्यात आलेल्या दोन्ही बालकांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांसह नातेवाईकांनी रात्रीपासून शोधमोहीम सुरू केली आहे. मात्र, पाण्याचा वेग आणि कालव्याच्या प्रवाहामुळे शोधकार्यात अडचणी येत आहेत. अद्याप 'त्या' दोन्ही निष्पाप बालकांचा शोध लागलेला नाही. आपल्या काळजाच्या तुकड्यांचा शोध घेताना आईसह नातेवाईकांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा आहे..चॉकलेट आणि वडापावच्या आमिषाने वडिलांसोबत आनंदाने बाहेर पडलेल्या दोन चिमुकल्यांवर असा दुर्दैवी प्रसंग ओढवेल, याची कल्पनाही कुणी केली नसेल. ज्या हातांनी मुलांना आधार द्यायला हवा होता, त्याच हातांनी त्यांच्या जीवावर उठावे, ही बाब माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. या घटनेमुळे नांदर परिसरासह संपूर्ण पैठण तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत असून सर्वत्र शोककळा पसरली आहे..ज्या पित्याच्या बोटाला धरून या चिमुकल्यांनी चालायला शिकले, ज्या बापाच्या कुशीत त्यांना सुरक्षिततेची जाणीव व्हायला हवी होती, त्याच जन्मदात्याने त्यांच्या जीवनाचा आधार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करावा, ही घटना केवळ माणुसकीला काळिमा फासणारी नसून पितापुत्रांच्या पवित्र नात्यालाही काळिमा फासणारी आहे. 'पप्पा, आम्ही मरू... असे करू नका ना!' अशी दोन निष्पाप जीवांची आर्त विनवणीही पित्याचे काळीज पाझरवू शकली नाही, ही बाब मन सुन्न करणारी आहे. ज्या वयात मुलांनी वडिलांच्या खांद्यावर बसून जग पाहायचे, खेळायचे, बागडायचे आणि आई-वडिलांच्या मायेच्या सावलीत बालपण फुलवायचे, त्याच वयात त्यांच्यावर असा क्रूर प्रसंग ओढवावा, यापेक्षा दुर्दैवी काय असू शकते? या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला असून प्रत्येकाच्या डोळ्यांत अश्रू आणि मनात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.'बाप' हे नाव मुलांसाठी जगातील सर्वांत मोठा आधार असते; मात्र याच आधाराने दोन निष्पाप जीवांच्या आयुष्यावर घाला घातल्याच्या या घटनेने माणुसकी, ममत्व आणि पितृत्व या तिन्ही भावनांना काळिमा फासला आहे. सदर कृत्य सोमनाथ रोडगे याने का केले याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून मुलांच्या शोधकार्यानंतरच पुढील दिशा स्पष्ट होईल असे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.