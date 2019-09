चिमुकल्या मुलासह पित्याची रेल्वेखाली उडी

जालना - तालुक्‍यातील सिरसगाव शिवारात एक पित्याने आपल्या सहा वर्षांच्या मुलासह रेल्वे खाली उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता.28) सकाळी उघडकीस आली.सय्यद अनिस सय्यद सुलताना (वय 30), सय्यद अरफान सय्यद अनिस (वय 6 दोघे रा. रेवलगाव, ता. परतूर, जि. जालना) असे या मृतांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परतूर तालुक्‍यातील रेवलगाव येथील सय्यद अनिस सय्यद सुलताना हे आपल्या नातेवाइकांकडे आले होते. शनिवारी (ता.28) सकाळी त्यांनी आपल्या सहा वर्षांच्या सय्यद अरफान या मुलासह सिरसगाव शिवारात रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्महत्या केली. दरम्यान ही आत्महत्या घरगुती करणामुळे झाल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच चंदनझिरा पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी झाल्यानंतर दोन्ही मृतदेह नातेवाइकांच्या स्वाधीन करण्यात आले.



Web Title: Father commits suicide with son under the train