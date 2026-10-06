FDA Action: वैजापुरात ‘भाग्योदय ॲग्रो इंडस्ट्रीज’वर FDA ची धडक कारवाई; २३ लाखांचा तेलसाठा जप्त, परवाना निलंबित

-अमोल राजपूतवैजापूर: तालुक्यातील गंगापूर रोडवरील ‘मेसर्स भाग्योदय ॲग्रो इंडस्ट्रीज’ या ऑइल रिपॅकिंग युनिटवर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) धडक कारवाई केली आहे. अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रज्ञा प्रमोद सुरसे यांच्या पथकाने २ ऑक्टोबर रोजी ही अचानक तपासणी केली.. तपासणीदरम्यान कारखान्यात प्रचंड अस्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याच्या चाचणीचा अभाव, स्टेनलेस स्टीलऐवजी लोखंडी टाक्यांचा वापर, तसेच कर्मचाऱ्यांकडे सुरक्षेचे साहित्य नसल्यासारख्या गंभीर त्रुटी आढळल्या. निकषानुसार ८६ पैकी केवळ ३६ गुण मिळाल्यामुळे युनिट ‘अपात्र’ ठरले. .प्रशासनाने परवाना तात्काळ निलंबित केला असून, १०,७९८ किलो वजनाचा व २३ लाख ३२ हजार ४५५ रुपये किमतीचा निकृष्ट व दिशाभूल करणारा (Misbranded) साठा जप्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.