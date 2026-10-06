मराठवाडा

FDA Action: वैजापुरात ‘भाग्योदय ॲग्रो इंडस्ट्रीज’वर FDA ची धडक कारवाई; २३ लाखांचा तेलसाठा जप्त, परवाना निलंबित

FDA Action In Vaijapur 23 Lakh Oil Stock Seized: वैजापुरात भाग्योदय ॲग्रो इंडस्ट्रीजवर FDA ची कारवाई; २३ लाखांचा तेलसाठा जप्त
Vaijapur FDA Action Bhaghyoday Agro Industries Faces License Suspension As Oil Stock Worth 23 Lakh Is Seized

Vaijapur FDA Action Bhaghyoday Agro Industries Faces License Suspension As Oil Stock Worth 23 Lakh Is Seized

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-अमोल राजपूत

वैजापूर: तालुक्यातील गंगापूर रोडवरील ‘मेसर्स भाग्योदय ॲग्रो इंडस्ट्रीज’ या ऑइल रिपॅकिंग युनिटवर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) धडक कारवाई केली आहे. अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रज्ञा प्रमोद सुरसे यांच्या पथकाने २ ऑक्टोबर रोजी ही अचानक तपासणी केली.

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