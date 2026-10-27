FDA Crime : बीडमध्ये आरोग्याशी खेळणाऱ्या ‘झम झम’ कारखान्यावर एफडीएचा दणका! ७ हजार बाटल्यांसह पावणेदोन लाखांचा माल जप्त

बीड - सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळत कोणतीही कायदेशीर परवानगी नसताना आणि अतिशय अस्वच्छ वातावरणात मानवी शरीराला घातक ठरणाऱ्या शीतपेयांचे उत्पादन करणाऱ्या एका कारखान्यावर अन्न व अन्न औषध प्रशासनाने अत्यंत धडक कारवाई केली आहे..'सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र मोहिमेअंतर्गत बीड शहरातील झीम झीम कॉलनी येथील मे. सर्स झम झम फूड प्रोडक्ट्स या कारखान्यावर अचानक छापा टाकण्यात आला. या कारवाईत तब्बल १ लाख ८६ हजार ४२८ रुपये किमतीचा संशयास्पद, नियमबाह्य आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला असून, कारखान्याचा उत्पादन परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला आहे..बीड शहरातील झीम झीम कॉलनी येथील या कारखान्याचे अन्न व्यवसाय चालक मोमीन शोएबुर्रहमान अतिबुर्रहमान हे आहेत. प्रशासकीय तपासणी दरम्यान या कारखान्याची अत्यंत दयनीय अवस्था समोर आली. तपासणीत एकूण ८८ गुणांपैकी केवळ ४२ गुण प्राप्त झाल्याने हा कारखाना असुरक्षित व मानकांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे निष्पन्न झाले..कारखान्यात पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही गुणवत्ता तपासणी करण्यात आली नव्हती, कीटक व जंतूंचा प्रतिबंध करण्यासाठी खिडक्यांना जाळ्या नव्हत्या आणि रासायनिक स्वच्छता द्रव्ये थेट खाद्यपदार्थांच्या जवळ अत्यंत असुरक्षित पद्धतीने साठवून ठेवण्यात आल्याचे उघडकीस आले. अन्न सुरक्षा अधिकारी सिद्धांत सुनील खांडरे यांच्या पथकाने केलेल्या या कारवाईत लेमन, ऑरेंज आणि जिंजर मसाला फ्लेव्हरच्या जवळपास ७ हजारहून अधिक कार्बोनेटेड शीतपेयाच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या आहेत..यासह साल्व्हो प्रिजर्व्हेटिव्ह, ऑरेंज फ्लेव्हर इमल्शन आणि सायट्रिक ॲसिड असा एकूण १ लाख ८६ हजार ४२८ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून पुढील आदेशापर्यंत सील करण्यात आला आहे. जप्त केलेले नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याचे उल्लंघन करून उत्पादित केला गेलेला हा साठा अपमिश्रित व आरोग्यासाठी घातक असल्याच्या संशयावरून ही कारवाई करण्यात आली. एफडीएच्या या धडक कारवाईमुळे बीडमधील नियमबाह्य आणि बोगस अन्नपदार्थ उत्पादक व्यावसायिकांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.