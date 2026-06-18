मराठवाडा

FDA Crime : पळा पळा अधिकारी आले...; दुकाने बंद करून अनेक व्यापारी गेले पळुन

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या धडाकेबाज कारवाईमुळे अनेक व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
fad crime on Grocery Store

fad crime on Grocery Store

sakal

लक्ष्मीकांत कुलकर्णी
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कुंभार पिंपळगाव. जि. जालना - अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या धडाकेबाज कारवाईमुळे अनेक व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून गुरूवारी (ता. १८)अन्न व सुरक्षा विभागाच्या पथकाने गावात भेट देऊन किराणा दुकान, स्वीट मार्ट, दुध डेअरी आदि सात दुकानांची पाहणी करून तपासणी केली. किराणा, दुध, फरसाण यासह नऊ विविध मालाचे नमुने घेतले, हे नमुने प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात येणार आहेत.

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