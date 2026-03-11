Pachod Crime : रस्ता विचारण्याच्या बहाण्याने महिला मुख्याध्यापिकेला लुटले; मुरमा शिवारातील घटना

पाचोड - धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मुरमा (ता. पैठण) शिवारात रस्ता विचारण्याच्या बहाण्याने दोन अज्ञात दुचाकीस्वारांनी मुरमा (ता. पैठण) जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिकेच्या गळ्यातील सतरा ग्रॅम वजनाची सोन्याची साखळी लंपास केल्याची घटना बुधवारी (ता. ११) सकाळी सव्वा नऊ वाजेच्या दरम्यान घडली..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, पैठण तालुक्यातील मुरमा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापिका सुमंजली बनसोडे या बुधवारी सकाळी छत्रपती संभाजीनगर येथून पाचोड बस स्थानकावर उतरून 'त्या' बसस्थानक परिसरामधून आपल्या एक्टिव्हा स्कुटीवरून मुरमा येथे शाळेवर जात असताना धुळे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर मुरमा शिवारात राधाकिसन तिकांडे यांच्या शेताजवळ पाठीमागून दोन अज्ञात तरुण स्पोर्ट्स बाईकवर पाठलाग करत आले व त्यांनी हा रस्ता बीडला जातो का? अशी विचारणा केली..त्यानंतर त्यांना एक मिनिट थांबा असे सांगत मुख्याद्यापिकेस लग्नपत्रिकेचा पत्ता सांगा अशी विचारणा केली, यावेळी मुख्याध्यापिका सुमंजली बनसोडे यांनी आपली स्कुटी थांबवली तोच या संधीचा फायदा घेत चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील सतरा ग्रॅम सोन्याची साखळी हिसकावून पळ काढला. श्रीमती बनसोडे यांनी काही अंतरापर्यंत चोरट्याचा पाठलाग केला. मात्र, तो चोरटे महामार्गावर सुसाट वेगाने पसार झाले..या घटनेनंतर मुख्याध्यापिका सुमांजली बनसोडे यांनी ही घटना सहकारी शिक्षकांना सांगितले असता, त्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती पाचोड पोलीसांना दिली. माहिती मिळताच पोलीस कर्मचारी विष्णू सानप यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन चोरट्याचा शोध घेऊन घटनेचा पंचनामा केला..या प्रकरणी पाचोड पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक गोविंद राऊत, ताराचंद घडे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.