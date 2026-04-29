Parbhani News: खताच्या गोणीमागे ३७५ रुपयांपर्यंत वाढ; शेतकऱ्यांना फटका; खरीपपूर्व तयारीत खर्च वाढून आर्थिक गणित कोलमडण्याची भीती

माटेगाव: एक एप्रिलपासून रासायनिक खतांच्या किमतीत वाढ लागू करण्यात आली आहे. एनपीके खताच्या एका गोणीमागे २२५ ते ३७५ रुपयांची वाढ झाली. विशेष म्हणजे, चालू वर्षात तिसऱ्यांदा दरवाढ करण्यात आल्याने नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. .खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीच्या काळात झालेल्या दरवाढीमुळे शेतीचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे. सध्या शेतकरी बी-बियाणे व खतांची जुळवाजुळव करत आहेत. दरम्यान, खत खरेदी करताना 'लिंकिंग'च्या सक्तीमुळे शेतकऱ्यांना गरज नसलेली खतेही घ्यावी लागत असल्याची तक्रार पुढे येत आहे..यामुळे आर्थिक भुर्दंड अधिकच वाढत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. खतांच्या दरवाढीमागे कच्च्या मालाच्या आयातीतील घट हे प्रमुख कारण असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. बाजारात जुन्या दरातील खतांचा साठा असतानाही काही ठिकाणी चढ्या दराने विक्री होण्याची शक्यता आहे.शेतीमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसताना उत्पादन खर्च मात्र सातत्याने वाढत असल्याने बळिराजा हवालदिल झाला आहे. एकीकडे शेतीसंबंधित वस्तूंच्या किमती वाढत असताना, दुसरीकडे पिकांना हमीभाव देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून जोर धरत आहे..उत्पादन खर्चात वाढकोणत्याही पिकाच्या दर्जेदार आणि भरघोस उत्पादनासाठी रासायनिक खते हा एक अत्यंत आवश्यक घटक मानला जातो. खतांचा वापर केल्याशिवाय अपेक्षित उत्पादन मिळणे आजच्या काळात कठीण झाले आहे. मात्र, आता याच खतांच्या किमती वाढल्यामुळे बळिराजा कोलमडला आहे. अगोदरच शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आणि लागणारा खर्च याचा ताळमेळ बसत नाही, त्यातच आता खते महागल्यामुळे शेतकऱ्यांचे सारे आर्थिक गणितच चुकले आहे.."आधीच पिकांना दर मिळत नाहीत. त्यात खतांच्या दरवाढीने कंबर मोडली. युरिया सोडला तर बाकी सर्व खते महाग झाली आहेत. उत्पादन खर्च परवडत नाही."-भरत बोबडे, शेतकरी, माटेगाव"शेती कामासाठी मजुरांची उपलब्धता नसल्याने पिकांची अवस्था बिकट होत चालली आहे. आता खतांच्या किमती वाढल्यामुळे शेती करणे अवघड होत चालले आहे."-रामप्रसाद काळे,शेतकरी, एरंडेश्वर."रासायनिक खतांच्या दरवाढीमुळे भांडवल पूर्वीपेक्षा जास्त करावे लागत आहे. बाजारात खतांचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार खत वेळेवर उपलब्ध करून देणे कठीण होत आहे. यामुळे शेतकरी नाराज होतात आणि व्यवसायावरही त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. सरकारने दर नियंत्रण व पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी उपाययोजना करावी."-मोतीराम कराळे, अमृत कृषी सेवा केंद्र, पूर्णा"युरिया डीएपी शासकीय अनुदानित खतांच्या किमतीमध्ये बदल झालेला नाही. इतर नियंत्रण मुक्त फॉस्फेट, मिश्र आणि संयुक्त खतांचे दर उत्पादक कंपनी कच्च्या मालाच्या किमतीनुसार ठरवतात. त्यामुळे बाजार भावातील बदल दिसून येत आहेत."-गोविंद काळे, कृषी अधिकारी.खताचे नाव मागील दर सध्याचा दर दरवाढयुरिया २६६ २६६ ००२०:२०:०:१३ १५०० १८०० ३००१०:२६:२६ २ ०२५ २२५० २२५१२:३२:१६ २०२५ २२५० २२५१४:३५:१४ २१७५ २४०० २२५१९:१९:१९ २०७५ २३७५ ३००एमओपी १८५० १९७५ १२५डीएपी १३५० १३५९ ००टीएसपी १३०० १३०० ००.