Ganesh Festival 2025 : गणेशोत्सवात 'चिकमोत्याची माळ' गाण्यावर थिरकली तरुणाई; सोशल मीडियावर रील्सना प्रचंड प्रतिसाद

गेवराई : गणरायाच्या आगमनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात उत्साह, आनंद आणि भक्तिभावाचे वातावरण गेले दहा दिवस पाहण्यास मिळत आले. ढोल-ताशांच्या गजरात, आरत्या-भजनांच्या स्वरांत आणि सजवलेल्या मंडपांमध्ये गणेशभक्त रंगून गेले जात होते. मात्र, यंदा गणेशोत्सवात एक गाणं सर्वत्र गाजतंय— 'चिकमोत्याची माळ'. हे गाणं तरुणाईच्या जिभेवरच नाही तर सोशल मीडियावरही अक्षरशः राज्य करतंय. इंस्टाग्राम, फेसबुक, युट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्मवर या गाण्यावर आधारित शेकडो रील्स दररोज अपलोड होत असून, काही मिनिटांतच हजारों व्ह्यूज(लाईक) मिळत आहेत..गेवराईतील गाव-गावातील गणेशोत्सव मंडपांमध्ये आरतीनंतर सुरू होणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांत या गाण्याचा जल्लोष ठरलेला दिसतो. ढोलकी, लेझीम, ताशांच्या तालावर हे गाणं लागलं की तरुणाईचे पाय आपोआप ठेका धरतात. पारंपरिक वेशभूषेत महिला मंडळीदेखील या गाण्यावर नृत्य सादर करताना दिसतात. काही ठिकाणी तर भजनी मंडळांनी या गाण्याला पारंपरिक वाद्यांचा साज चढवून भक्तिरस आणि जल्लोषाचा सुरेख संगम घडवून आणला आहे..गणपती उत्सव म्हटला की तरुणाईच्या उत्साहाला सोशल मीडियावर नवा आयाम मिळतो. 'चिकमोत्याची माळ' या गाण्यावर बनवलेल्या डान्स परफॉर्मन्स, हास्यप्रयोग, अगदी बालकांचेही गोंडस व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर वायरल होत आहेत. गणेश मंडळातील स्वयंसेवक, शाळा-काॅलेज विद्यार्थी, मित्रमंडळी – सर्वच या ट्रेंडमध्ये सहभागी होत असल्याने हे गाणं अक्षरशः "फेस्टिवल अँथम" ठरलं आहे..या गाण्याची खरी मजा म्हणजे सर्व वयोगटाचा त्यातला सहभाग, गावातील वयोवृद्ध मंडळी देखील या गाण्यावर नृत्य करताना किंवा हात उंचावून ठेका धरताना दिसतात. पारंपरिक गंधात आधुनिक ठेक्याची झालेली ही सांगड प्रत्येकालाच भावते आहे..प्रत्येक वर्षी गणेशोत्सवात एखादं गाणं लोकप्रिय ठरतं. पण यंदा *'चिकमोत्याची माळ'*ने सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. भक्तिभाव आणि जल्लोष या दोन टोकांचा सुंदर मेळ घालणारे हे गाणं गणेशभक्तांना अक्षरशः मंत्रमुग्ध करत आहे. 'गणेशाचे आगमन झाले की ठेका लागलाच पाहिजे' हे या गाण्याने पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवलं आहे..