Shop Fire : घाटनांदूरमध्ये दोन दुकानांना आग, तीन गॅस सिलिंडरचा स्फोट; लाखोंचे नुकसान

छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील दोन दुकानांना आग लागली आणि त्यापाठोपाठ बाजूला असलेल्या हॉटेलमधील तीन गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
घाटनांदूर - येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील दोन दुकानांना आग लागली आणि त्यापाठोपाठ बाजूला असलेल्या हॉटेलमधील तीन गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला. या घटनेत सोमेश्वर वडापाव हॉटेल आणि त्याच्या बाजूला असलेले ठिबक सिंचन साहित्याचे दुकान पूर्णपणे जळून खाक झाले, ज्यामुळे लाखोंचे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. ही घटना (ता.५) शुक्रवारी रात्री दहाच्या दरम्यान घडली.

