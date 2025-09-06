Shop Fire : घाटनांदूरमध्ये दोन दुकानांना आग, तीन गॅस सिलिंडरचा स्फोट; लाखोंचे नुकसान

घाटनांदूर - येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील दोन दुकानांना आग लागली आणि त्यापाठोपाठ बाजूला असलेल्या हॉटेलमधील तीन गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला. या घटनेत सोमेश्वर वडापाव हॉटेल आणि त्याच्या बाजूला असलेले ठिबक सिंचन साहित्याचे दुकान पूर्णपणे जळून खाक झाले, ज्यामुळे लाखोंचे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. ही घटना (ता.५) शुक्रवारी रात्री दहाच्या दरम्यान घडली..ही आग इतकी भीषण होती की, हॉटेलमधील गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन आगीची तीव्रता आणखी वाढली. स्थानिक लोकांनी तातडीने अंबाजोगाई व परळी येथील अग्निशमन दलाला याची माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच अंबाजोगाई अग्निशमन दलाची गाडी १०:४० वाजता घटनास्थळी पोहोचली आणि आग शमविण्याचे काम सुरू झाले..तसेच पोलिसही मोठा फौजफाटा घेऊन घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी परिसरातील गर्दी हटवून मदतकार्य सुरू केले. यामुळे मदतकार्यात कोणताही अडथळा आला नाही. ही आग नेमकी कशामुळे लागली, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.