Beed News: रुग्ण होरपळण्याची वाट कशासाठी पाहता?; जिल्ह्यातील १९ दवाखान्यांत नाही अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा; तातडीने कार्यवाहीची गरज

बीड: सरकारी दवाखान्यात आपला रुग्ण बरा होईल या आशेने आपण त्याला दाखल करतो. पण, जर त्याच दवाखान्यात अचानक आग लागली आणि बाहेर पडण्याचे मार्गच बंद असले तर? हे केवळ कल्पनेतले भय नाही, तर बीड जिल्ह्यातील १९ प्रमुख शासकीय रुग्णालयांची हीच भीषण वस्तुस्थिती आहे. रुग्णांचे प्राण वाचविण्याची जबाबदारी असलेल्या या पांढऱ्या भिंती आज स्वतःच मृत्युचा सापळा बनून उभ्या आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा रुग्णालयासह तब्बल १९ संस्थांचे फायर सेफ्टी ऑडिट होऊन चार वर्षे उलटली, तरीही तिथे अग्नी प्रतिबंधक यंत्रणेची काहीच प्रक्रिया झालेली नाही. आता प्रश्न असा उरतो की, बीडमध्येही एखादे भीषण अग्नितांडव होऊन रुग्ण होरपळल्यानंतरच सरकारला जाग येणार का?.पाच वर्षांपूर्वी राज्यातील भंडारा (११ नवजात शिशूंचा मृत्यू), विरार (१५ रुग्णांचा मृत्यू) आणि अहिल्यानगर (११ रुग्णांचा मृत्यू) येथील शासकीय रुग्णालयांत लागलेल्या आगीने देश हादरला होता. या भीषण घटनांनंतर सरकारने सर्व दवाखान्यांचे फायर सेफ्टी ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. बीडमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन मार्च २०२२ मध्ये ४४ कोटी ३० लाख रुपयांचा प्रस्ताव आरोग्य संचालकांकडे पाठवण्यात आला. मात्र, आज २०२६ उजाडले तरी या प्रस्तावावरची धूळ झटकली गेलेली नाही. एरव्ही जाहिरातींवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करणाऱ्या आरोग्य विभागाला रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी निधी देताना मात्र घाम फुटत आहे, यात रुग्णालय प्रशासन नक्की करतेय तरी काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..आरोग्य संस्था आणि अपेक्षित खर्च (२०२२ नुसार)स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय: २० कोटी रुपये.जिल्हा रुग्णालय, बीड: ३ कोटी ३३ लाख रुपये.वृद्धत्व व मानसिक आजार केंद्र, लोखंडी: ४ कोटी ४४ लाख ९१ हजार.उपजिल्हा रुग्णालय (केज, परळी, गेवराई): एकूण ६ कोटी ५ लाख.ग्रामीण रुग्णालये (आष्टी, पाटोदा, धारूर, माजलगाव इ.): अंदाजे १० कोटींहून अधिक..११ शिशूंसह ३६ जणांचा मृत्यू, तरीही धडा मिळेना!जानेवारी २०२१ मध्ये भंडाऱ्यात अग्नीरोधक यंत्रणा नसल्याने निष्पाप १०-११ जिवांचा बळी गेला. त्यानंतर विरार आणि अहिल्यानगरमधील घटनांनी आरोग्य यंत्रणेचे वाभाडे काढले. तरीही बीड जिल्ह्यातील यंत्रणा गाढ झोपेत आहे. आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असतानाही त्यातील ही जीवघेणी उदासिनता सामान्य जनतेच्या संतापाला निमंत्रण देणारी आहे. रुग्णालय प्रशासन आणि शासन यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आज रुग्णांच्या जीवावर उठला आहे..खर्चाचा डोंगर वाढला, पण पाठपुरावा कुठे?२०२२ सालच्या अंदाजानुसार १९ संस्थांमध्ये यंत्रणा उभारण्यासाठी ४४ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. गेल्या चार वर्षांत साहित्याचे दर वाढल्याने हा खर्च आता ५० कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. स्वाराती रुग्णालयासाठी २० कोटी तर जिल्हा रुग्णालयासाठी ३ कोटी ३३ लाखांचा प्रस्ताव आहे. मात्र, केवळ प्रस्ताव पाठवला आहे एवढ्या एका वाक्यावर अधिकारी आपली जबाबदारी झटकत आहेत.प्रत्यक्षात त्याचे पुढे काय झाले, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे ही यंत्रणी येणार कधी आणि रुग्णांचा जीव भांड्यात पडणार कधी, हे पाहावे लागणार आहे.."फायर ऑडिट करून त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव आम्ही वरिष्ठ स्तरावर शासनाकडे पाठविलेला आहे."- डॉ. शंकर धपाटे, अधिष्ठाता, स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालय."सुमारे ४४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव गेल्या चार वर्षांपासून शासन दरबारी पाठवला आहे. तांत्रिक मान्यता व निधी मिळवण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे."- डॉ. सतीशकुमार सोळंके, जिल्हा शल्यचिकित्सक, बीड.