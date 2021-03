वसमतमध्ये महिला रुग्णालय परिसरात आग; मोठा अनर्थ टळला

वसमत ( जिल्हा हिंगोली ) : येथील महिला रुग्णालयाच्या पाठीमागे असलेल्या गवताला मंगळवारी (ता. ३०) दुपारी अचानक आग लागली. परंतु ही आग रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्याआधी अग्निशमन दलाच्या पथकाने तात्काळ आटोक्यात आणल्याने पुढील अनर्थ टळला. याबाबत माहिती अशी की परभणी रोडवर शासकीय महिला रुग्णालय आहे. विशेष म्हणजे कोणाचा संसर्ग सुरु झाल्यापासून उपजिल्हा रुग्णालयातील ओपिडी सुद्धा महिला रुग्णालयातच सुरु आहे. त्यामुळे महिला रुग्ण बरोबरच इतरही रुग्णवर महिला रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. रुग्णालय परिसरात पाठीमागे व आजूबाजूला मोठे गवत वाढलेले आहे. सध्या उन्हाळा परिस्थिती असल्याने सदरील गवते वाळले आहे. मंगळवारी (ता. 30) रोजी दुपारच्या वेळी अचानक या वाळलेल्या गवताला आग लागली. ही आग रौद्ररुप धारण करीत असतानाच व रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्याआधी रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दल विभाग प्रमुखाशी संपर्क साधून आगीची माहिती दिली. यावेळी अग्निशमन दलाची गाडी अवघ्या काही मिनिटांमध्ये महिला रुग्णालय परिसरात आल्यानंतर पथकाने आग आटोक्यात आणण्यासाठी कमालीचे प्रयत्न केले. सदरील रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्याआधी डोक्यामध्ये आणल्याने यात कोणतीही जीवित हानी झाली नाही किंवा पुढील अनर्थ टाळता आला. आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. नगरपरिषदेचे अधिकारी आशुतोष चिंचाळकर, विभाग प्रमुख प्रकाश भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली अग्निशमन गाडीचे चालक राजेश जोगदंड, फायरमन कोल्हे गंगाधर जोगदंड, फायरमन गोरख भुजवणे, चालक असत यांच्या शर्थीच्या प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आणण्यात आली आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Fire at women's hospital premises in Wasmat; The great calamity was averted hingoli news