Heatwave Death: देगलूर तालुक्यात उष्माघाताने शेतकऱ्याचा मृत्यू...

देगलूर : तालुक्यातील मौजे कावळगाव येथील शेतकरी गंगाधर पोचिराम सोनाकांबळे (वय ५२) यांचे आज दुपारी सुमारे ३ वाजण्याच्या सुमारास उष्माघाताने निधन झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. या घटनेमुळे तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत असून वाढत्या उष्णतेमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे..सध्या उन्हाचा पारा प्रचंड वाढत असून कडक उन्हामुळे जनजीवन त्रस्त झाले आहे. अशा परिस्थितीतही शेतकरी आपल्या उपजीविकेसाठी शेतात काम करत आहेत. कावळगाव येथील गंगाधर सोनाकांबळे हे नेहमीप्रमाणे शेतात कामासाठी गेले असताना तीव्र उष्णतेचा फटका बसल्याने त्यांना उष्माघात झाला. त्यानंतर त्यांची प्रकृती अचानक खालावली आणि त्यांचा मृत्यू झाला..या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून, वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने शेतकऱ्यांसाठी विशेष उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. तसेच नागरिकांनीही दुपारच्या कडक उन्हात बाहेर पडताना योग्य ती काळजी घेण्याचे आवाहन तहसीलदार भरत सूर्यवंशी यांनी केले आहे.