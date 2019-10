देशातील पहिली शेतकरी मॅरेथॉन सोमवारी

औरंगाबाद : जागतिक कापूस दिनानिमित्त सोमवारी (ता. सात) शहारातील गरवारे मैदानावर देशातील पहिली शेतकरी मॅरेथॉन (फार्माथॉन) होणार आहे. यात साधारण चारशेवर शेतकरी सहभागी होणार असून, शंभराहून अधिक महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग असल्याची माहिती "कॉटनगुरू'चे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष डागा यांनी शनिवारी (ता. पाच) पत्रकार परिषदेत दिली. जागतिक कापूस दिनानिमित्त जागतिक व्यापार संघटनेच्या पुढाकाराने कॉटनगुरूतर्फे जगातल्या पहिल्या मॅरेथॉनचे आव्हान स्वीकारले आहे. मराठवाड्यात दुष्काळ असला तरी कपाशीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे; मात्र शेतकरी केवळ कापूस पिकवत राहतात; पण निर्यात करणे, त्याची रुईगाठी बनविणे, त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद नसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खासगी व्यापारी, स्थानिक मार्केटमध्ये कवडीमोल भावाने विकावा लागतो. कापूस उत्पादक शेतकरी आणि संबंधित क्षेत्रातील साधारण सहा कोटी लोक कपाशीशी जोडलेले आहेत, असे असूनही कपाशी आणि उत्पादक मागे राहिले आहेत. त्यांना हवामानाधारित बदल, चांगल्या प्रतिचे बियाणे आदी माहिती कोणी दिलीच नाही, या फार्माथॉनच्या माध्यामातून कपाशीचे महत्त्व विशद करण्यात येणार असल्याचे श्री. डागा यांनी यावेळी सांगितले. पत्रकार परिषदेला रिद्धी सिद्धी ग्रुपचे गोपाल अग्रवाल, मंजित कॉटन समूहाचे रसदीप चावला उपस्थित होते.

Web Title: First Marathon of Farmer in India on Monday