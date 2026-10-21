मराठवाडा

Soybean Farm Fire : दुष्काळात कष्टाने जगवलेले पाच एकरवरील सोयाबीन जळून खाक; जाणीवपूर्वक आग लावल्याचा शेतकऱ्याचा संशय

दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून कष्टाने जगवलेल्या सोयाबीन पिकावर अज्ञात व्यक्तीने आग लावल्याने शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले.
Soybean Farm Fire

Soybean Farm Fire

sakal

नीलकंठ कांबळे
Updated on

लोहारा (जि. धाराशिव) - दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून कष्टाने जगवलेल्या सोयाबीन पिकावर अज्ञात व्यक्तीने आग लावल्याने शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले. तालुक्यातील वडगाववाडी येथे बुधवारी (ता. २१) सायंकाळी सव्वासातच्या सुमारास ही घटना घडली. पाच एकरांतील सोयाबीन काढून रास करण्यासाठी उभारलेली गंजी आगीत जळून खाक झाली. या घटनेमुळे शेतकऱ्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
agriculture
fire
Drought
Lohara
Agriculture Loss
Marathi News Esakal
www.esakal.com