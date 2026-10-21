Soybean Farm Fire : दुष्काळात कष्टाने जगवलेले पाच एकरवरील सोयाबीन जळून खाक; जाणीवपूर्वक आग लावल्याचा शेतकऱ्याचा संशय

लोहारा (जि. धाराशिव) - दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून कष्टाने जगवलेल्या सोयाबीन पिकावर अज्ञात व्यक्तीने आग लावल्याने शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले. तालुक्यातील वडगाववाडी येथे बुधवारी (ता. २१) सायंकाळी सव्वासातच्या सुमारास ही घटना घडली. पाच एकरांतील सोयाबीन काढून रास करण्यासाठी उभारलेली गंजी आगीत जळून खाक झाली. या घटनेमुळे शेतकऱ्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे..वडगाववाडी येथील शेतकरी नामदेव बोडके यांनी आपल्या पाच एकर शेतात सोयाबीनची लागवड केली होती. यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिके जगवणे कठीण झाले असतानाही त्यांनी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करत सोयाबीनचे पीक जगवले. पिकाच्या उत्पादनातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याची अपेक्षा त्यांना होती..त्यानुसार बुधवारी त्यांनी पाच एकरांतील सोयाबीन काढून रास करण्यासाठी शेतात गंजी उभारली होती. मात्र, पीक पदरात पडण्याच्या तयारीत असतानाच सायंकाळी सव्वासातच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तीने गंजीला आग लावल्याचे समोर आले. आगीत संपूर्ण सोयाबीन जळून खाक झाल्याने बोडके यांचे मोठे नुकसान झाले. नामदेव बोडके यांचे गावातील काही व्यक्तींशी यापूर्वी वाद झाले होते. या वादातूनच सोयाबीनच्या गंजीला आग लावण्यात आल्याचा दावा बोडके यांनी केला आहे..मात्र, आग नेमकी कोणी आणि कोणत्या कारणातून लावली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. तहसीलदार रणजितसिंह कोळेकर यांनीही महसूल कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी पाठवले आहे. आगीत झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून पंचनामा करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.दुष्काळी परिस्थितीत पिके जगवण्यासाठी केलेली मेहनत आणि खर्च आगीत भस्मसात झाल्याने शेतकरी बोडके यांच्यासमोर आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.