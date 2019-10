नांदेड : पोहण्यासाठी गेलेल्या दाेघांचा मृत्यू; तिघांना वाचविण्यात यश 

नांदेड : जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यातील बामणी येथे पोहण्यासाठी गेलेले पाच जण तलावात बुडाल्याची घटना काल दुपारी चारच्या सुमारास घडली. यामध्ये दाेघांचा मृत्यू झाला तर इतर तिघांना वाचविण्यात यश आले आहे. 16 वर्षीय दिपक मुंंगल आणि 15 वर्षाचा गजानन कदम अशी दोन मृत्यू झालेल्या मुलांची नावे आहेत. मुलं बुडाल्याची माहिती मिळताच तलावात उडी घेऊन गजानन मुंगल या तरुणाने बुडालेल्या मुलांचा शोध घेऊन त्यांना बाहेर काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. गजाननला तिन मुलांना वाचविण्यात यश आले मात्र, दोघांचा मृत्यू झाला.

