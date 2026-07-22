Leopard Attack : पिंपळसुटीत बिबट्याच्या हल्ल्यात पाच वर्षीय चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू; दोन तासांच्या शोधानंतर उसाच्या शेतात मृतदेह सापडला

- प्रमोल कुसेकरआंधळगाव - शिरूर तालुक्यातील पिंपळसुटी येथील फलकेमळा परिसरात बिबट्याने गोठ्यात झोपलेल्या पाच वर्षीय चिमुकलीला उचलून नेत ठार केल्याची हृदयद्रावक घटना बुधवारी (ता. २२) पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडली. भाग्यश्री संदीप वारे (वय-५) मूळ रा. करोडी, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर, सध्या रा. पिंपळसुटी, ता. शिरूर) असे मृत्यू झालेल्या चिमुकलीचे नाव आहे. या घटनेने पिंपळसुटीसह संपूर्ण शिरूर तालुका हादरला असून बिबट्यांच्या वाढत्या वावराबाबत वन विभागाच्या उपाययोजनांवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, भाग्यश्रीचे वडील संदीप वारे हे पिंपळसुटी येथील मच्छिंद्र प्रल्हाद भोसले यांच्याकडे ऊसतोड मजूर म्हणून काम करत होते. ते कुटुंबासह गोठ्यात झोपले असताना पहाटे अडीचच्या सुमारास दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने गोठ्यात प्रवेश केला. झोपेत असलेल्या भाग्यश्रीला जबड्यात पकडून त्याने क्षणार्धात बाहेर नेले.चिमुकलीच्या आर्त किंकाळ्यांनी संदीप वारे जागे झाले.त्यांनी तत्काळ बिबट्याचा पाठलाग करत आरडाओरडा केला. मात्र बिबट्याने भाग्यश्रीला फरफटत जवळील उसाच्या शेतात नेले आणि अंधाराचा फायदा घेत पसार झाला. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी धाव घेतली.संततधार पाऊस, काळोख आणि चिखलातून तब्बल दोन तास शोधमोहीम राबविल्यानंतर उसाच्या शेतात भाग्यश्रीचा मृतदेह आढळून आला.बिबट्याच्या भीषण हल्ल्यात तिचा जागीच मृत्यू झाला होता..अवघ्या पाच वर्षांच्या निष्पाप चिमुकलीचा मृतदेह पाहून उपस्थित ग्रामस्थांचे डोळे पाणावले. वारे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून संपूर्ण गाव शोकसागरात बुडाले आहे.घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पंचनामा करून पुढील कार्यवाही सुरू केली. मात्र परिसरात सातत्याने बिबट्याचा वावर असूनही प्रभावी उपाययोजना करण्यात वन विभाग अपयशी ठरल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. संबंधित बिबट्याला तातडीने जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावावा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..शिरूर तालुक्याच्या पूर्व भागात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना वाढत आहेत.शेतकरी, ऊसतोड मजूर आणि शेतमजूर जीव मुठीत धरून काम करत आहेत. लहान मुलांना घराबाहेर सोडण्यासही पालक धजावत नाहीत. अशा परिस्थितीतही कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, आज एका निष्पाप चिमुकलीचा जीव गेल्यानंतर वन विभागाने केवळ पंचनाम्यापुरते न थांबता तातडीने प्रभावी कारवाई करावी, अशी मागणी परिसरातून जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.