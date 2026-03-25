Umarga Crime : पाच वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी नराधमास पाच वर्षे सक्तमजुरी; उमरगा न्यायालयाचा निकाल

उमरगा, (जि धाराशिव) - कुन्हाळी येथील एका पाच वर्षांच्या चिमुरडीचे अपहरण करून उमरगा शहरात अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला उमरगा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने बुधवारी (ता.२५) पाच वर्षे सक्तमजुरी आणि २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. अनिल उर्फ अण्णाप्पा देवेंद्र उर्फ देवप्पा कांबले वय ५२, रा. करहरी, ता. आळंद, कर्नाटक) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे..या संतापजनक घटनेची माहिती अशी की, १३ जुलै २०२४ रोजी पीडित मुलगी आपल्या आईसोबत उमरगा येथे आजोळी आली होती. ती महादेव मंदिर परिसरात खेळत असताना, आरोपी अनिल कांबले याने तिला २० रुपयांचे आमिष दाखवून कोरेगाव रस्त्यावरील निर्जनस्थळी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. मुलगी बेपत्ता असल्याचे लक्षात येताच तिच्या आईने व मावशीने तिचा शोध सुरू केला..कोरेगाव रस्त्यावर शोध घेत असताना, पीडित मुलगी आरोपीसोबत आढळली. तिच्या शरीरावर ओरखड्यांच्या जखमा होत्या. याप्रकरणी तातडीने उमरगा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक अनुसया माने यांनी या प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकारी पक्षातर्फे एकूण नऊ साक्षीदार तपासण्यात आले..यामध्ये पीडितेची आई, वडील, प्रत्यक्षदर्शी पवन पवार, डॉ. जमादार, संभाजी बिराजदार, पिडीताची मावशी, शेजारी आणि तपास अधिकारी माने यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि पुरावे ग्राह्य धरून जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. आर. देशपांडे यांनी आरोपीला पाच वर्षे सक्तमजुरी व वीस हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दरम्यान या खटल्यात सरकारी अभियोक्ता ॲड. संदीप देशपांडे यांनी प्रभावीपणे युक्तिवाद केला, तर पोलीस कॉन्स्टेबल संभाजी घुले यांनी न्यायालयीन कामकाजात सहकार्य केले.