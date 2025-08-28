मराठवाडा

Heavy Rain: उदगीर तालुक्यात पुन्हा अतिवृष्टीचा कहर; बोरगावात पुराचे पाणी शिरल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

Latur Flood: उदगीर तालुक्यातील बोरगाव गावात अतिवृष्टीमुळे पुन्हा एकदा पुराचे पाणी शिरले आहे. प्रशासनाने तातडीने मदतकार्य सुरू केले असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
Heavy Rain
Heavy Rainsakal
युवराज धोतरे
Updated on

उदगीर, (जि.लातुर) : शहर व परिसरात बुधवारी (ता.२७) रात्रीपासून पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली आहे. तालुक्यातील नदी नाले ओसंडून वाहत आहेत. जिल्ह्यात पुराचा फटका बसलेल्या उदगीर तालुक्यातील एकमेव बोरगावात पुन्हा पुराचे पाणी शिरल्याने नागरिकात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
Latur
Godavari River flood alert
Udgir heavy rainfall
Emergency response in Udgir

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com