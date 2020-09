खाजगी प्रवासी बस वाहतूकीसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशाचे पालन करावे- आरटीओ

हिंगोली : परिवहन कार्यालयामध्ये त्यांच्या अंतर्गत असणाऱ्या सर्व जिल्ह्यात आंतरजिल्हा वाहतूक करताना अंमलात आणावयाची मानक कार्यपध्दती याबाबत निर्देश प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार खाजगी प्रवासी बस ऑपरेटर यांनी कोरोना महामारीच्या पार्श्वभुमीवर केंद्र व राज्य शासनाने तसेच परिवहन विभागाने निर्गमित केलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करावे.असे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने निर्देश दिले आहेत. खाजगी प्रवासी बसधारकाने अटींचे पालन करावे- प्रत्येक वाहन चालकाने आपले वाहन स्वच्छ व निर्जंतुकीकरण केलेल्या स्थितीत ठेवणे तसेच प्रवास करणारा गट बदलताना प्रवासी बसचे निर्जंतुकीकरण करावे व प्रत्येक फेराअंती बसचे निर्जंतुकीकरण करावे, बसचे आरक्षण कक्ष, कार्यालय, चौकशी कक्ष स्वच्छ ठेवावे व उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी मास्क, सॅनिटायझरचा वापर करावा व बसेस जिथे उभ्या राहतात त्याठिकाणी गर्दी होऊ देऊ नये, मास्क परिधान न केलेल्या प्रवाशांना बसमध्ये प्रवेश देऊ नये, बसच्या प्रवेशद्वाराजवळ सॅनिटायझर ठेवण्यात यावे व बसमध्ये काही अतिरिक्त मास्क ठेवण्यात यावेत, बसमध्ये प्रवेश करणाऱ्या प्रवाशांची थर्मल गनद्वारे तपासणी करण्यात यावी व कोरोना आजाराची प्राथमिक लक्षणे उदा. ताप, सर्दी, खोकला दिसत असल्यास त्यास प्रवासास प्रतिबंध करण्यात यावा. हेही वाचा - नांदेडच्या ‘स्वारातीम’ विद्यापीठात ता. ३० सप्टेंबरपर्यंत लॉकडाऊन प्रवाशांना बसमध्ये कचरा फेकू देऊ नये व कचराकुंडीचा वापर करावा कंत्राटी बस वाहनामध्ये एका आड एक प्रवासी या पध्दतीने आसनस्थ होतील व स्लिपर बसमध्ये डबल बर्थ वर एक प्रवासी व सिंगल बर्थ वर एक प्रवासी याप्रमाणेच वाहतुकीस परवानगी असेल, चालकाने प्रवासा दरम्यान जेवण, अल्पोपहार, प्रसाधनगृहाचा वापर करण्याकरिता बस थांबविताना ही ठिकाणे स्वच्छ आहेत याची खात्री करावी, तसेच बसमध्ये चढताना, उतरताना व खानापानाकरिता व प्रसाधनगृहाच्या वापराकरिता प्रवासा दरम्यान शारिरीक अंतर पाळतील याची दक्षता घ्यावी, प्रवाशांना बसमध्ये कचरा फेकू देऊ नये व कचराकुंडीचा वापर करावा, प्रवासी बसचे निर्जंतुकीकरण करणे तसेच त्याचे अभिलेख ठेवणे याची जबाबदारी परवानाधारकाची असेल. सूचनांचे पालन न केल्यास परवानाधारकाविरुध्द कारवाई या सूचनांचे पालन न केल्यास परवानाधारकाविरुध्द मोटार वाहन अधिनियम १९८८ केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील तरतुदीनुसार उचित कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने निर्देश दिले आहेत. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

