Karmad News : अडीच हजारांच्या मानधनासाठी महिलांची परवड! दिवाळी तोंडावर ३०८ महिला कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकीत

- बाळासाहेब काळेकरमाड - दिवाळीचा सण जवळ आला असतानाही छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या ३०८ महिला कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे मानधन थकीत आहे. अवघ्या अडीच हजार रुपयांच्या मासिक मानधनावर काम करणाऱ्या महिलांना घरखर्चासह सणाचा खर्च भागविताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याचे काम नियमित सुरू असताना मानधनासाठी मात्र प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने महिलांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि खासगी अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या ३४ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याची जबाबदारी या महिला सांभाळतात. मानधन थकीत असतानाही विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून त्या काम करत आहेत. मात्र, मुलांचे शिक्षण, घरखर्च आणि दिवाळीचा खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे..‘स्नॅप स्पर्श’ प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे मानधन जमा होण्यास विलंब झाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. थकीत मानधन लवकर जमा करण्याची मागणी महिला कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.'तीन महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आम्ही काम सुरू ठेवले आहे. मात्र, घरखर्च भागविणे कठीण झाले आहे. दिवाळी तोंडावर असताना थकीत मानधन तातडीने मिळावे.'- रेखा रामेश्वर गोंडे, स्वयंपाकी महिला.'स्नॅप स्पर्श’ प्रणालीद्वारे स्वयंपाकी महिलांचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. काही तांत्रिक अडचणींमुळे तीन महिन्यांचे मानधन जमा झालेले नाही. संबंधित महिलांच्या खात्यात हे मानधन लवकरच जमा होईल.'- चेतन कांबळे, गटशिक्षणाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.