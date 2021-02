फाॅरेन रिटर्न डॉ. चित्रा कुरेंच्या हाती हिंगोली जिल्ह्यातील या गावचा कारभार

हिंगोली : तालुक्यातील डिग्रसवाणी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी फाँरेन रिटर्न तथा वंचित बहुजन आघाडीच्या डॉ. चित्रा कुरे तर उपसरपंचपदी अनिता आडळकर यांची सोमवारी (ता. आठ) बिनविरोध निवड करण्यात आली. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी येथील रहिवासी असलेल्या डॉ. कुरे स्वीडन येथून पीएचडी करुन गावच्या विकासासाठी राजकारणात प्रवेश करत मुद्दाम निवडणूक लढविण्यासाठी गावात आल्या होत्या. व निवडणूकीत उभ्या राहिल्या आणि निवडूनही आल्या. ग्रामपंचायत निवडणूकीत त्यांनी पॅनल तयार करुन नऊ जागेसाठी उमेदवार उभे केले होते. यात त्यांचे आठ उमेदवार निवडून आले होते. त्यानंतर येथील सरपंच पदाचे आरक्षण अनुसूचित जमाती महिलेसाठी आरक्षित झाल्याने त्या या पदाच्या एकमेव दावेदार मानल्या जात होत्या. दरम्यान, सोमवारी डिग्रसवाणी येथील ग्रामपंचायतच्या सरपंच पदाची निवडणूक घेण्यात आली. यामध्ये डॉ. चित्रा कुरे यांचा सरपंच पदासाठी तर अनिता रमेशआपा आडळकर यांचा उपसरपंच पदासाठी एकमेव अर्ज आल्याने निर्वाचन अधिकारी बि. पी. लहाने यांनी त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर केले. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य सुभाष खंदारे, साळुबाई गौतम पाईकराव, हिम्मत खंदारे, उज्वला काशिनाथ नाईकवाल, मीना संतोष वसेकर, सुनिता जीवक खंदारे, लक्ष्मण आसोले हे सदस्य उपस्थित होते. यावेळी गावकऱ्यांनी नवनिर्वाचितांचा सत्कार केला. निवड प्रक्रियेसाठी श्री. जाधव, श्री. खुडे यांनी सहकार्य केले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Foreign Return Dr. Chitra Kuren is in charge of this village in Hingoli district