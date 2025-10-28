मराठवाडा

Deglur News : मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष बाबू बिरादार यांचे दुःखद निधन; धनगरवाडीत अंत्यसंस्कार

मराठवाड्यातील प्रसिद्ध कादंबरीकार व मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष बाबू बापूराव बिरादार यांचे अल्पशा आजाराने उपचारादरम्यान निधन झाले.
प्रशांत पाटील
देगलूर - मराठवाड्यातील प्रसिद्ध कादंबरीकार व मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष बाबू बापूराव बिरादार यांचे अल्पशा आजाराने सोमवार ता. २८ रोजी पहाटे देगलूर येथील एका खाजगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान दुःखद निधन झाले.

