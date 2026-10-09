Panditrao Deshmukh Passes Away : माजी आमदार पंडितराव देशमुख यांचे निधन; शिक्षण, समाजकारण आणि राजकारणातील ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्व हरपले; वसमत तालुक्यावर शोककळा

वसमत - वसमत तालुक्यातील हट्टा येथील रहिवासी, माजी आमदार आणि बहिर्जी शिक्षण संस्थेचे सचिव पंडितराव देशमुख सर यांचे नांदेड येथे उपचारादरम्यान वयाच्या 87 या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने वसमतच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रातील ज्येष्ठ मार्गदर्शक हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे. शिक्षक म्हणून कारकीर्द सुरू करून आमदारपदापर्यंत पोहोचलेल्या देशमुख सरांनी शिक्षण आणि समाजकारणात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले..पंडितराव देशमुख यांचा जन्म २० ऑगस्ट १९४० रोजी झाला. त्यांनी शिक्षक म्हणून बहिर्जी प्राथमिक विद्यालय, वापटी येथून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. पुढे बहिर्जी स्मारक विद्यालय, वसमत येथे मुख्याध्यापक म्हणून सेवा बजावल्यानंतर ते निवृत्त झाले. शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असतानाच त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. आणीबाणीनंतर जनता दलाच्या उमेदवारीवर जानेवारी १९७८ ते १९८० या कालावधीत त्यांनी वसमत विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व केले..लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतानाही त्यांनी शिक्षणाशी असलेले नाते कायम जपले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. बहिर्जी शिक्षण संस्थेच्या उभारणी आणि वाटचालीत त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण राहिले. २००४ पासून ते बहिर्जी शिक्षण संस्थेचे सचिव म्हणून कार्यरत होते. याशिवाय पूर्णा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली.शिक्षण, राजकारण आणि सहकार क्षेत्रातील अनुभवाच्या बळावर त्यांनी अनेकांना मार्गदर्शन केले. ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि संस्थेच्या विकासासाठी त्यांनी दिलेले योगदान दीर्घकाळ स्मरणात राहील. त्यांच्या निधनामुळे वसमत तालुक्याच्या सार्वजनिक जीवनातील एका अनुभवी व्यक्तिमत्त्वाची उणीव निर्माण झाली आहे..मान्यवरांची श्रद्धांजली'पंडितराव देशमुख सर यांच्या निधनाने वसमत तालुक्याची मोठी हानी झाली आहे. शिक्षक, लोकप्रतिनिधी आणि शिक्षण संस्थेचे पदाधिकारी म्हणून त्यांनी दिलेले योगदान कायम स्मरणात राहील. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात मी सहभागी आहे.'- आमदार राजू नवघरे.'पंडितराव देशमुख सर यांच्याशी माझे गेल्या ३०ते ३५ वर्षांपासून अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध होते. ते माझे विश्वासू आणि खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जात होते. राजकीय वाटचालीत त्यांनी नेहमीच मोलाची साथ दिली. शिक्षक ते आमदार असा त्यांचा प्रवास प्रेरणादायी होता. शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातील त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असून, त्यांच्या निधनाने माझा विश्वासू सहकारी, खंदा समर्थक आणि अनुभवी मार्गदर्शक हरपला आहे. त्यांच्या निधनाने झालेली वैयक्तिक आणि सामाजिक हानी भरून न निघणारी आहे.'- जयप्रकाश दांडेगावकर, माजी मंत्री तथा बहिर्जी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्षत्यांच्या पश्चात पत्नी, तीन मुले, सुना आणि नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांच्या निधनाने हट्टा गावासह वसमत तालुक्यात शोक व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.