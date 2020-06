वस्त्यांचे उजळणार भाग्य, कुठे ते वाचा...  

हिंगोली ः जिल्‍ह्यात दलित वस्‍तीचा विकास योजनेतंर्गत सन २०१९-२० मध्ये प्रस्‍तावित असलेल्या २० कोटी ८४ लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला असून त्‍यानिधीतून ५३६ कामांना केली जाणार आहेत. जिल्‍हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला प्राप्त असलेल्या सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील निधीचे नियोजन लॉकडाउनमुळे तीन महिने अडकले होते. त्यात शिथिलता मिळाल्यानंतर पदाधिकारी व समाजकल्याण विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दलितवस्‍तीचे नियोजन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. सदस्यासोबत विचार विनिमय

जिल्ह्यातील प्रत्‍येक सदस्यासोबत विचार विनीमय करून दलित वस्‍तीचे नियोजन आखण्यात आले होते. त्‍यानुसार २० कोटी ८४ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. जिल्‍ह्यात २७६ ग्रामपंचायतमध्ये ४२५ अनुसुचित जाती वस्‍त्‍यांमध्ये ५३५ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हेही वाचा - शाळा सुरू करण्यासाठी संपर्क अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या - कुठे ते वाचा - ग्रामपंचायतनिहाय कामे

हिंगोली तालुक्‍यातील ५४ ग्रामपंचायतमध्ये ९४ रस्‍त्‍यातील १२१ कामांसाठी चार कोटी ४१ लाख ४० हजार, कळमनुरी तालुक्‍यातील ४४ ग्रामपंचायतमधील ५८ वस्‍त्‍यातील ७५ कामांसाठी दोन कोटी ७७ लाख ९० हजार, वसमत तालुक्‍यातील १४६ कामांसाठी पाच कोटी ६१ लाख ५० हजार, औंढा नागनाथ तालुक्‍यातील ३५ ग्रामपंचायतमधील ५७ वस्‍त्‍यामधील ६९ कामांसाठी दोन कोटी ८८ लाख ३० हजार तर सेनगाव तालुक्‍यातील ६९ ग्रामपंचायतमधील ११० वस्‍त्‍यातील १२५ कामांना पाच कोटी २४ लाख ९० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हेही वाचा - केळी उत्पादकांची व्यापाऱ्यांकडून लूट......कुठे ते वाचा - पेव्हर ब्लॉक, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा ही कामे होणार

जिल्‍हा परिषदेचे समाजकल्याण सभापती फकीरा मुंढे, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिलींद पोहरे, जिल्‍हा समाजकल्याण अधिकारी ए. एल. बोंदे यांनी वस्‍तीच्या कामांना मंजूरी दिली आहे. त्‍यानंतर या वस्‍त्‍यामध्ये पेव्हर ब्लॉक, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा, सिमेंट रस्‍ता आदी कामे केली जाणार आहेत. जिल्ह्यातील प्रत्‍येक सदस्यासोबत विचार विनीमय करून दलित वस्‍तीचे नियोजन आखण्यात आले होते. त्‍यानुसार २० कोटी ८४ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. जिल्‍ह्यात २७६ ग्रामपंचायतमध्ये ४२५ अनुसुचित जाती वस्‍त्‍यांमध्ये ५३५ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

Web Title: The fortune of the settlements will shine, read where ...hingoli news