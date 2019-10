नांदेड : वीज पडून चार जनावरे दगावली

हणेगाव (तालुका देगलूर) : कोकलगाव येथे वीज पडून दोन म्हशी व दोन गाई असे चार जनावरं ठार झाली. ही घटना रविवारी दुपारी तीनच्या सुमारास घडली. शंकरराव हणमंतराव पाटील (रा. कोकलगाव) यांच्या शेतातील लिंबाच्या झाडाखाली दोन म्हशी व दोन गाई असे चार जनावरे दुपारच्या वेळी बांधून गुराखी घराकडे जेवण करण्यासाठी गेला. मुसळधार पाऊस व विजेचा कडकडाट होऊन जनावरांवर वीज पडून चार जनावरे दगावली. त्यामुळे एकूण एक लाख 60 हजार रुपयांचे नुकसान झाले असल्याची माहिती शेतकरी शंकर पाटील यांच्याकडून मिळाली.

Web Title: Four Animals Died after Lightning in Nanded