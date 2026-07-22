मराठवाडा

Pachod Crime : डाळिंब चोरीच्या संशयावरून चौघांना मारहाण; नऊ जणांविरुद्ध ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा

डाळिंब चोरीच्या संशयावरून पारधी समाजातील एका मुक्या युवकासह चौघांना बेदम केली.
pachod crime

pachod crime

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हबीबखान पठाण
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पाचोड - डाळिंब चोरीच्या संशयावरून पारधी समाजातील एका मुक्या युवकासह चौघांना बेदम मारहाण करून जातीवाचक शिवीगाळ, गायराण जमीन खाली करण्याची व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी पाचोड (ता. पैठण) पोलीसांनी बुधवारी (ता. २२) कडेठाण बु. (ता. पैठण) येथील नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

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