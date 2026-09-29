Baby Trafficking Case: चार वेळा विकलेले एक महिन्याचे बाळ तेलंगणमधून परत ताब्यात; संभाजीनगर पोलिसांनी बाळ विक्री रॅकेटचा पर्दाफाश

छत्रपती संभाजीनगर : केवळ एक महिन्याच्या पोटच्या गोळ्याला एक लाख वीस हजार रुपयांत विक्री करून जन्मदात्रीने २५ हजार रुपयांचा मोबाइल, ६२ हजार रुपयांचे दागिने खरेदी केल्याचा प्रकार समोर आला. विशेष म्हणजे बाळाच्या विक्रीतून नफा कमवत हे बाळ पुढे तीन दलालांनी तीनवेळा विक्री केले. शेवटच्या विक्रीत हे बाळ तेलंगणमध्ये पोचले. या घटनेचा धागादोरा जुळवित मुकुंदवाडी पोलिसांनी तेलंगणमध्ये जाऊन बाळ ताब्यात घेतले आणि या रॅकेटचा पर्दाफाश केला..या प्रकरणात आजवर बाळाचे कथित आई-वडील, शहरातील दोघी दलाल मायलेकी अशा चौघांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आता शहरातील दुसऱ्या दलाल महिलेसह तेलंगणमधील डॉक्टर, त्याची नातेवाईक महिला अशा तिघांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत..‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या जन्मदात्यांच्या संपर्कात सीमा रेशवाल आणि तिची आई कौशल्या पवार या मायलेकी दलाल आल्या होत्या. कौशल्याने या कथित दांपत्याला गाठले. ‘‘माझी मुलगी सीमा ही बाळ विक्रीचा धंदा करते’’, असे म्हणत तिने बाळाच्या आईला एक लाख वीस हजार रुपये दिले. तिचे एक महिन्याचे बाळ विकत घेतले होते. परंतु, या दलालांनी अधिकचे पैसे घेतले असावेत, असा संशय कथित आई-वडिलांना आल्याने त्यांनी पोलिसांत साधा तक्रार अर्ज दिला होता. त्यातून हे प्रकरण गांभीर्याने घेत पोलिसांनी स्वतःहून फिर्याद दाखल केली व गुन्हा नोंद केला होता. सीमा आणि कौशल्या या मायलेकी दलालांनी संगीता आव्हाड नामक दलालाकडून २ लाख ७० हजार रुपये घेत तिला हे बाळ विकले. पुढे हे बाळ संगीताने तेलंगणमधील डॉक्टर सुरेश राजाराम गुंटुका (रा. पिग्गेरला, खथलापूर मंडळ, जिल्हा- जागीत्याल) याला विकले. त्यासाठी नांदेड येथे जाऊन ३ लाख ५० हजार रुपयांत ‘सौदा’ केला. डॉ. सुरेशने हे बाळ तेलंगणमधील तालागड येथील त्याची नातेवाईक उमा खटकम हिला दिले..बारावी नापास डॉक्टर!डॉ. गुंटुका हा बारावी नापास आहे. परंतु, तो तेलंगणमध्ये प्राथमिक वैद्यकीय उपचार करतो. तेलंगणमध्ये कृत्रिम गर्भधारणा अर्थात ‘आयव्हीएफ’ उपचारासाठी आठ ते दहा लाख रुपये खर्च लागतो. परंतु, हीच उपचार पद्धती महाराष्ट्रात अडीच ते तीन लाखांत होत असल्याने डॉक्टर गुंटुका हा तेलंगणमधून शहरात ‘आयव्हीएफ’चे गरजू घेऊन येत असे. दरम्यान, संगीता आव्हाडची आणि त्याची ओळख झाली होती. एकीकडे गुंटुका याची नातेवाईक उमा खटकम (वय ४५) हिला अपत्य नव्हते. त्यामुळे ते दत्तक घेण्याच्या विचारात असलेल्या उमाला संगीताने गुंटुकाच्या माध्यमातून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून देण्याचे खोटे आश्वासन दिले. तिच्याकडून साडेतीन लाख रुपये घेतले. याप्रकरणात संगीता आव्हाडसह गुंटुका, उमा अशा तिघांना पोलिसांनी अटक केली..चौकशीचा फेरा वाढताच आणून दिले बाळपोलिसांचा चौकशीचा फेरा वाढल्याचे कळताच गुंटुका आणि उमा या संशयितांनी स्वतःहून मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात बाळ आणून हजर केले. बाळाला एका संस्थेत देखभालीसाठी दाखल करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.