मराठवाडा

Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!

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Search for Missing Toddler Ends in Tragedy; Village Grieves Four-Year-Old's Death

Search for Missing Toddler Ends in Tragedy; Village Grieves Four-Year-Old's Death

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-लक्ष्मीकांत कुलकर्णी

कुंभार पिंपळगाव: पिंपरखेड बुद्रुक (ता.घनसावंगी) गावातील त्रिवेश युवराज वेताळ(वय चार)हा मुलगा सोमवारी (ता.२९) सायंकाळी सहा वाजता खेळण्यासाठी घराबाहेर पडला त्यानंतर मुलगा परत आला नाही म्हणून सर्वत्र शोध घेतला मात्र मुलगा सापडत नसल्याने आई-वडील,कुटुंब चिंताग्रस्त झाले.

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