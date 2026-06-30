Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!

-लक्ष्मीकांत कुलकर्णीकुंभार पिंपळगाव: पिंपरखेड बुद्रुक (ता.घनसावंगी) गावातील त्रिवेश युवराज वेताळ(वय चार)हा मुलगा सोमवारी (ता.२९) सायंकाळी सहा वाजता खेळण्यासाठी घराबाहेर पडला त्यानंतर मुलगा परत आला नाही म्हणून सर्वत्र शोध घेतला मात्र मुलगा सापडत नसल्याने आई-वडील,कुटुंब चिंताग्रस्त झाले..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.दरम्यान या घटनेची माहिती गावात वाऱ्यासारखी पसरली,गल्लीबोळात दवंडी देण्यात आली. व्हॉट्सॲप सह सोशल मिडीयावर, फोनद्वारे एकमेकांना कळवण्यात आले.बघता बघता गावकरी व तरुणांचे जथ्थे गाव परिसर फिरू लागले..गावालगतचा परिसर,स्मशानभूमी शिवार पालथ घातल मात्र मुलगा सापडला नाही, जशीजशी रात्र होवू लागली तशी चिंता वाढु लागली. दरम्यान गावातील पोलीस पाटील भगवंत आरडे यांनी गावाजवळुन वाहणाऱ्या नरोळा नदीच्या बंधाऱ्याजवळ सांडपाण्याच्या मोठ्या प्रवाहाकडे धाव घेतली आणि या प्रवाहात त्यांना त्रिवेशचा मृतदेह आढळून आला. .Satara News: वाईमध्ये २८ झाडांचे यशस्वी पुनर्रोपण! सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आदर्श; वाई- सातारा रस्त्याच्या कडेला डौलाने बहरणार.यामुळे एकच हाहाःकार उडाला.मृतदेह वर काढून दवाखान्यात नेले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.यामुळे गावात सर्वत्र शोक आणि हळहळ व्यक्त होत आहे.सोमवारी रात्री उशिरा त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.