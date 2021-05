३८ कोटीची फसवणूक; शुभकल्याण मल्टीस्टेट पतसंस्थेचा एक संचालक पोलिस कोठडीत

हिंगोली : हिंगोलीसह अकरा जिल्ह्यात पतसंस्थेच्या माध्यमातून ठेवीदारांची ३८ कोटी रुपयांची फसवणूक (Fraud 38 cr) केल्याप्रकरणी एका संचालकास हिंगोलीच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (Hingoli police eow) पथकाने नांदेड जिल्ह्यातील हारबळ येथून गुरुवारी (ता. १३) अटक केली आहे. त्याला शुक्रवारी (ता. १४) न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने चार दिवसाच्या पोलिस कोठडीत पाठविले आहे. (Fraud of Rs 38 crore; A director of Shubhakalyan Multistate Credit Union is in police custody)

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हावरगाव येथील शुभकल्याण मल्टीस्टेट कोऑप क्रेडीट पतसंस्थेच्या माध्यमातून अकरा संचालकांनी ठेवीदारांना जास्त व्याजाचे अमिष दाखविले. त्यानुसार अकरा जिल्ह्यातून ३८ कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा केल्या. मात्र ठेवीवर व्याज दिले नाही. त्यामुळे फसवणुक झालेल्या ठेवीदारांनी या पतसंस्थेच्या संचालकांच्या विरोधात सन २०१७ गुन्हे दाखल केले. सन २०१७ मध्ये विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत.

दरम्यान, हिंगोली, वसमत व कळमनुरी पोलिस ठाण्यातही गुन्हे दाखल झाले असून हिंगोली शहर पोलिस ठाण्यात २.३८ कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात संचालकांचा मागील तीन वर्षापासून शोध सुरु करण्यात झाला होता. यामध्ये बापुराव सोनकांबळे रा. हरबळ जि. नांदेड येथे आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यावरुन पोलिस अधिक्षक राकेश कलासागर, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक यशवंत काळे, सहाय्यक पोलिस अधिक्षक यतीश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अखील सय्यद, उपनिरीक्षक शेख उमर, अनिल भुक्तार, नामदेव जाधव व इतर कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने गुरुवारी सकाळी हरबळ येथे जाऊन त्यास अटक केली. त्याला न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्याची चार दिवस पोलिस कोठडीत रवानगी केली आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे