Bhoom News : आश्रमशाळेतून ब्रिस्टॉल विद्यापीठापर्यंत; ग्रामीण व वंचित पार्श्वभूमीतील दिव्यांग युवकाची आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक झेप

- धनंजय शेटेभूम - धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील सावरगाव (पाथरूड) या ग्रामीण, दुष्काळग्रस्त आणि वंचित पार्श्वभूमीतून आलेले बालाजी सोमनाथ शिंदे यांनी आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय झेप घेतली आहे. इंग्लंडमधील प्रतिष्ठित ब्रिस्टॉल विद्यापीठात (University of Bristol) समावेशक शिक्षण विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी त्यांची निवड झाली असून, सप्टेंबर २०२६ पासून त्यांनी ब्रिस्टॉल येथे शिक्षणास सुरुवात केली आहे..ब्रिस्टॉल विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विद्यालयात (School of Education) ते शिक्षण घेत आहेत. शिक्षण विषयातील जागतिक क्रमवारीत या विद्यालयाला विशेष स्थान असून, २०२६ मधील क्यूएस विषयवार जागतिक विद्यापीठ क्रमवारी आणि टाइम्स हायर एज्युकेशनच्या क्रमवारीनुसार, शिक्षण विषयासाठी ब्रिस्टॉल विद्यापीठ जगातील पहिल्या ५० संस्थांमध्ये समाविष्ट आहे. समावेशक शिक्षण, दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि शिक्षणातील समान संधी यांचा आंतरराष्ट्रीय संदर्भात अभ्यास करण्याची संधी त्यांना मिळत आहे..बालाजी यांचा हा प्रवास संघर्षमय राहिला आहे. त्यांचे आई-वडील ऊसतोड कामगार आणि बांधकाम मजूर म्हणून कष्टाचे जीवन जगत होते. त्यांनी जिल्हा परिषद शाळा आणि शासकीय आश्रमशाळेत शिक्षण घेतल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय, उस्मानाबाद येथे इंग्रजी साहित्य विषयातून पदवी घेतली. या काळात समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहाचा आधार मिळाला. पुढे त्यांनी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत (TISS) पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले..या आंतरराष्ट्रीय शिक्षणासाठी भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागाकडून त्यांना राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती मिळाली. ९ जानेवारी २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या निवडीत देशभरातून पाच विद्यार्थ्यांची निवड झाली होती; त्यामध्ये महाराष्ट्रातून बालाजी हे एकमेव निवडलेले विद्यार्थी होते.शिक्षणासोबतच बालाजी गेल्या काही वर्षांपासून दिव्यांग समावेशनाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. विविध स्वयंसेवी संस्था आणि कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीच्या माध्यमातून त्यांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या शिक्षण, रोजगार आणि सक्षमीकरणासाठी काम केले आहे. २०२० मध्ये त्यांनी सहकाऱ्यांसोबत ‘दिव्यांगहिताय माहिती व मार्गदर्शन केंद्र’ (DIGCP) या व्हॉट्सॲप-आधारित सामुदायिक उपक्रमाची सुरुवात केली. पुढे त्याला संस्थात्मक स्वरूप देत ‘दिव्यांगहिताय फाउंडेशन’च्या माध्यमातून आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात काम सुरू आहे..ब्रिस्टॉलमधील शिक्षणातून समावेशक शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीय पद्धतींचा अभ्यास करून त्या भारतातील वास्तवाशी जोडण्याचा त्यांचा मानस आहे. दिव्यांग व्यक्तींना केवळ लाभार्थी न ठेवता विविध क्षेत्रांत नेतृत्व करण्यासाठी सक्षम करणे हे त्यांच्या पुढील कार्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.'जागतिक स्तरावरील समावेशक शिक्षणाच्या पद्धतींचा अभ्यास करून त्या भारतातील स्थानिक वास्तवाशी जोडण्याचा माझा प्रयत्न असेल. दिव्यांग व्यक्तींना विविध क्षेत्रांत नेतृत्व करण्यासाठी सक्षम करणे हे माझ्या पुढील कामाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे,' असे बालाजी शिंदे यांनी सांगितले..भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि स्वतःच्या संघर्षपूर्ण भूतकाळाला ते प्रेरणास्थान मानतात. या प्रवासात कुटुंबीयांसोबतच नागपूरस्थित एकलव्य इंडिया फाउंडेशनच्या ग्लोबल स्कॉलर्स कार्यक्रमाचे, संस्थापक राजू केंद्रे यांचे आणि मित्र तुकाराम गायकवाड यांचे मोलाचे सहकार्य लाभल्याचे त्यांनी नमूद केले.आश्रमशाळेपासून समाजकल्याण वसतिगृह, विद्यापीठीन शिक्षण, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था आणि आता ब्रिस्टॉल विद्यापीठापर्यंत पोहोचलेला बालाजींचा प्रवास ग्रामीण, वंचित आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणातून निर्माण होणाऱ्या नव्या शक्यतांचे प्रेरणादायी उदाहरण ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.