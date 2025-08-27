मराठवाडा

Success Story : ना कोचिंग, ना सुविधा; अडचणींवर मात करत शेतकऱ्याची कन्या ठरली यशस्वी

NEET 2025 Achiever : अनंत अडचणींवर मात करून रेवलगाव येथील प्रियंका जागडे हिने NEET परीक्षेत ४८३ गुण मिळवत वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश मिळवून संपूर्ण परिसराचा सन्मान उंचावला.
Success Story
Success StorySakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अशोक चांगले

सुखापुरी बातमीदार : अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील रेवलगाव येथील अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही जिद्द, चिकाटी आणि संघर्षाचा ध्यास घेत कु. प्रियंका विठ्ठल जागडे (रा. रेवलगाव, ता. अंबड जि. जालना) हिने शिक्षणात उल्लेखनीय यश मिळवत संपूर्ण परिसरात अभिमानाचा झेंडा फडकवला आहे.

Loading content, please wait...
education
student
motivational story
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com