Success Story : ना कोचिंग, ना सुविधा; अडचणींवर मात करत शेतकऱ्याची कन्या ठरली यशस्वी

अशोक चांगले सुखापुरी बातमीदार : अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील रेवलगाव येथील अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही जिद्द, चिकाटी आणि संघर्षाचा ध्यास घेत कु. प्रियंका विठ्ठल जागडे (रा. रेवलगाव, ता. अंबड जि. जालना) हिने शिक्षणात उल्लेखनीय यश मिळवत संपूर्ण परिसरात अभिमानाचा झेंडा फडकवला आहे..रेवलगाव हे लहानसे खेडे. येथे इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतचीच शाळा असून त्यातही केवळ दोनच शिक्षक कार्यरत असतात. चौथीनंतरचे शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तब्बल सात किलोमीटर अंतरावरील सुखापुरी येथे जावे लागते. गावात ना बसची सोय, ना कुठले वाहन; परिणामी प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वतःच्या हिमतीवर रोजचा प्रवास करावा लागतो. सकाळी सात वाजता सुखापुरी शाळा सुरू होत असल्याने विद्यार्थ्यांना पहाटेच निघावे लागते. पायी चालत-चालत पाचवी ते सातवीतील मुले-मुली शाळेत पोहोचेपर्यंत अक्षरशः थकून जातात..अशा कठीण परिस्थितीतही प्रियंकाने शिक्षणात खंड पडू दिला नाही. शेतकरी कुटुंबातील मुलगी असूनही तिने अपार मेहनत, संघर्ष आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर NEET-2025 या राष्ट्रीय स्तरावरील कठीण परीक्षेत तब्बल 483 गुण मिळवून दाखवले. या यशामुळे तिला अण्णासाहेब चुडामन पाटील मेमोरिअल मेडिकल कॉलेज, धुळे येथे M.B.B.S. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला आहे..प्रियंकाच्या या यशामुळे तिच्या पालकांचा अभिमान तर वाढलाच, पण संपूर्ण रेवलगाव तसेच अंबड तालुक्यालाही प्रेरणादायी आदर्श मिळाला आहे. जिथे सुविधा नाहीत, मार्गदर्शन नाही, तेथे चिकाटी, संघर्ष आणि जिद्दीच्या जोरावर यश संपादन करता येते, हे प्रियंकाने सिद्ध करून दाखवले आहे..