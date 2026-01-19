मराठवाडा

Staff Selection Commission Exam : रांगोळी विकणाऱ्या हातांना सीआयएसएफची वर्दी

गरिबीवर मात करत शिवम मैंदचे यश, बाजारात साहित्य विक्री करून केला अभ्यास.
भोकरदन - कष्टाला पर्याय नसतो आणि जिद्दीसमोर परिस्थितीही झुकते, याचा जिवंत दाखला भोकरदन शहरातील तरुण शिवम रमेश मैंद याने दिला आहे. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या परीक्षेत तब्बल १३० गुण मिळवत रांगोळी, नारळ व फुलांची विक्री करणाऱ्या शिवमची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात (सीआयएसएफ) निवड झाली आहे. भोकरदनच्या एका सर्वसामान्य कुटुंबातून देशसेवेपर्यंत पोचलेली ही यशोगाथा आज संपूर्ण तालुक्याच्या डोळ्यांत पाणी आणणारी ठरली आहे.

