Staff Selection Commission Exam : रांगोळी विकणाऱ्या हातांना सीआयएसएफची वर्दी

भोकरदन - कष्टाला पर्याय नसतो आणि जिद्दीसमोर परिस्थितीही झुकते, याचा जिवंत दाखला भोकरदन शहरातील तरुण शिवम रमेश मैंद याने दिला आहे. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या परीक्षेत तब्बल १३० गुण मिळवत रांगोळी, नारळ व फुलांची विक्री करणाऱ्या शिवमची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात (सीआयएसएफ) निवड झाली आहे. भोकरदनच्या एका सर्वसामान्य कुटुंबातून देशसेवेपर्यंत पोचलेली ही यशोगाथा आज संपूर्ण तालुक्याच्या डोळ्यांत पाणी आणणारी ठरली आहे..खंडोबा मंदिर–पोस्ट ऑफिस परिसरात लहानशा घरात वाढलेला शिवम, बालपणापासूनच गरिबीशी झुंज देत होता. घरातील आर्थिक ओढाताण,दोन लहान भावांची जबाबदारी आणि आई-वडिलांच्या कष्टांचे ओझे त्याच्या खांद्यावर होते.बाजारात कधी रांगोळी विकणे, कधी होळीच्या पिचकाऱ्यांचा स्टॉल, तर कधी यात्रेत नारळ व फुलांची विक्री हा त्याचा रोजचा दिनक्रम. मात्र या श्रमांच्या गर्दीतही त्याने स्वप्न जपले, ते देशसेवेचे. दरम्यान, शालेय शिक्षण भोकरदनमध्येच पूर्ण करताना स्पर्धा परीक्षेचे कोणतेही ठोस मार्गदर्शन शिवमचे मिळाले नाही. मात्र, गेली सहा वर्षे तो कुटुंबाला हातभार लावत अभ्यास करत होता..दिवसभर बाजारात विक्री आणि रात्री अभ्यासिका असा त्याचा संघर्षमय प्रवास होता. कोविड काळात परीक्षा व भरती रखडल्याने तो क्षणभर निराश झाला; मात्र त्याने हार मानली नाही. 'शेवटचा प्रयत्न' म्हणून मागील वर्षी दिलेल्या परीक्षेत लेखी, मैदानी आणि वैद्यकीय चाचण्यांत तो यशस्वी ठरला आणि अखेर सीआयएसएफची वर्दी त्याच्या नावावर झाली..वाण विकताना गवसले स्वप्न!मकरसंक्रांतीच्या गजबजलेल्या बाजारात आईसोबत वाण विकत बसलेल्या शिवमला अचानक निकालाची बातमी कळली. मोबाइलवर नाव झळकताच, डोळ्यांत आनंदाश्रू तर ओठांवर विजयाचा गुलाल उमटला. श्रमांचे चीज झाल्याचा तो क्षण आयुष्यभर लक्षात राहणारा ठरला..मला मिळालेले यश हे एका दिवसाचे नाही. बाजारात बसून केलेला अभ्यास, अपयशानंतरही न सोडलेली आशा आणि आई-वडिलांच्या डोळ्यांतला विश्वास यामुळेच मी येथे पोचलो. केलेल्या कष्टांची कधीही लाज वाटली नाही. आज देशसेवेची संधी मिळते आहे, याचा अभिमान आहे. माझ्या यशाचे खरे शिल्पकार माझे आई-वडील आणि माझ्या पाठीशी उभे राहिलेले मित्र आहेत."- शिवम रमेश मैंद.