PSI Success Story: जिद्द, चिकाटी आणि संघर्षाची कहाणी, अपयशानंतरही न हार मानता गणेश आढावचा प्रेरणादायी PSI पदापर्यंत प्रवास!

-हबीबखान पठाण पाचोड: परिस्थितीने खचलेल्या परंतु ध्येयवेडे झालेल्या दादेगाव हजारे (ता.पैठण) येथील शेतकऱ्याच्या मुलाने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून जिद्द, चिकाटी व आत्मविश्वासाच्या बळावर आकाशाला गवसणी घालत पोलिस खात्यातंर्गत लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचा बहुमान मिळविला. मुलाच्या या यशाने सर्वत्र होणारे कौतुक पाहुन त्यांच्या कुटुंबियांसह ग्रामस्थ आनंदाने हरखून गेले आहेत. या गावांतील सर्वप्रथम अधिकारी होण्याचा मान त्याने मिळविला. .दादेगाव हजारे (ता.पैठण) येथील शेतकरी जगन्नाथ आढाव यांची परिस्थिती जेमतेम. आठ एकर शेतीत स्वतःसह पत्नी शेतात काबाडकष्ट करून आपल्या दोन मुलं व एका मुलीच्या शिक्षणासाठी अहोरात्र परिश्रम घेत मुलांना शिक्षणासह संस्काराचे धडे देत होते. थोरला मुलगा गणेश आढाव यांने पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले, नौकरीच्या अपेक्षेने डि.एड केले. परंतु डोनेशनअभावी शिक्षकाची नोकरीची अपेक्षा सोडावी लागली, अन् सन २०१७ मध्ये पोलिस खात्यात गणेश भरती झाला. घरच्या परिस्थितीमुळे पुढील मनसुब्यावर पाणी फिरले. .परंतु काही झाले तरी अधिकारी व्हायचेय असा निश्चय करून नोकरी मिळेपर्यंत न थांबण्याचा गणेश यांनी चंग बांधला, ते गावी आल्यास शेतात राबुन आईवडीलास शेतीकामास हातभार लावत , तर आईवडिल भाऊ आपल्या शेतातून हाती आलेली आपली तुटपुंजी कमाई गणेशच्या "करियर" वर खर्च करत होते. .कुटुंबिय घामातून मिळविलेला पैसा आपल्यावर खर्च करत असल्याचे पाहून तो पोलिसाची ड्यूटी करून अहोरात्र अभ्यास करू लागला व त्यास परिस्थीतीने कितीही मागे खेचले तरी त्यावर मात करीत खचून न जाता त्यांने जिद्द, चिकाटी व आत्मविश्वासाच्या बळावर सन २०२१-२२ मध्ये लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली,मात्र यशाने हुलकावणी दिली.. .मात्र हार न मानता नव्या उमेदीने गणेशने काहीही झाले तरी पोलिस अधिकारी होण्याची मनाशी खुणगाठ बांधली व पुन्हा लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेचा अर्ज भरला. अन् याचा निकाल ३० एप्रिल २६ मध्ये लागून यांत गणेश उतीर्ण झाला. आपल्या गावचा गणेश आढाव फौजदार झाल्याची बातमी गावांत झळकली. तोच गावात आनंदाला पारावार उरला नाही. सर्वत्र फटाके व गुलालाची उधळण करण्यात येऊन गणेश गावांत येताच त्याचे जंगी स्वागत करण्यात आले. हे पाहून गणेशच्या कुटूंबियाच्याही डोळ्यांतून आनंदाश्रू तराळले.आईवडिलाने केलेल्या कष्टाचे मुलाने चिज केल्याचे त्यांनी सांगितले. गणेश हा त्याच्या गावांतून पहिलाच अधिकारी झाल्याने सर्वांसाठी तो प्रेरणादायी ठरला..