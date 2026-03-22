Dharashiv News: अवकाळी पाऊस-गारपीटीचा फटका; द्राक्ष, कलिंगड दर कोसळले; १६० रुपयांवरून ७० रुपयांवर द्राक्ष; शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान

धाराशिव: जिल्ह्याच्या काही भागात गेल्या चार दिवसांपूर्वी झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे फळबागांना मोठा फटका बसला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी उच्च दराने विकली जाणारी द्राक्षे आता अल्पदरात विकावी लागत असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे..जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी द्राक्षाचे उत्पादन घेतात. दोन आठवड्यांपूर्वी बाजारपेठेत १६० रुपये प्रतिकिलो दराने विकली जाणारी द्राक्षे आता ७० रुपये प्रतिकिलो किंवा १०० रुपयांत दीड किलोप्रमाणे विकली जात आहेत. पावसामुळे मालाचा दर्जा घसरण्याची भीती असल्याने शेतकरी अवघ्या ६० ते ६५ रुपये प्रतिकिलो दराने बागेत द्राक्षे विकत आहेत..व्यापारी ही द्राक्षे बाजारपेठेत ७० रुपये किलो किंवा १०० रुपयांत दीड किलोप्रमाणे विकत आहेत. युद्धामुळे द्राक्षाची निर्यात विस्कळीत झाली आहे. त्यातच अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे द्राक्षमण्यांना तडे जाण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे द्राक्षांचे दर पंधरा दिवसांच्या तुलनेत घसरले आहेत. जिल्ह्यातील काही शेतकरी कलिंगडचे उत्पादन घेतात. उन्हाळी फळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कलिंगडचे दरही घसरले आहेत.."पंधरा दिवसांपूर्वी शंभर ते दीडशे रुपयांना एक कलिंगड अशी आकारानुसार विक्री होत होती; मात्र चार दिवसांपूर्वीच्या गारपीट, अवकाळी पावसामुळे दरात मोठी घट झाली आहे. सध्या निम्म्या किमतीत कलिंगडची विक्री करावी लागत आहे."- कालिदास कांबळे, विक्रेते."दोन महिन्यांपूर्वी प्रतिकिलो २०० रुपये असा द्राक्षांना दर होता. पंधरा दिवसांपूर्वी १४० ते १६० रुपये किलोने द्राक्षाची विक्री केली. अवकाळी आणि गारपीटीमुळे आता द्राक्षाचे दर घसरले आहेत. सध्या ७० रुपये किलो व शंभर रुपयांना दीडकिलोप्रमाणे द्राक्षांची विक्री सुरू आहे."- शाम गंभीरे, विक्रेते.