मराठवाडा

Dharashiv News: अवकाळी पाऊस-गारपीटीचा फटका; द्राक्ष, कलिंगड दर कोसळले; १६० रुपयांवरून ७० रुपयांवर द्राक्ष; शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान

Impact of Unseasonal Rain and Hailstorm: धाराशिव जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे द्राक्ष व कलिंगड उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी १६० रुपये किलो असलेली द्राक्षे आता ७० रुपयांवर आली आहेत.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धाराशिव: जिल्ह्याच्या काही भागात गेल्या चार दिवसांपूर्वी झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे फळबागांना मोठा फटका बसला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी उच्च दराने विकली जाणारी द्राक्षे आता अल्पदरात विकावी लागत असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

Loading content, please wait...
Osmanabad
Hail storm
Price
rain damage crops
Dropped

