Mahur News : तहसीलदारांच्या उपस्थितीत माहूर येथे इंधन वितरण; प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे वाहनाच्या गर्दीवर नियंत्रण

माहूर - माहूर तालुक्यात खरीप हंगामाच्या मशागतीची कामे जोरात सुरु असताना पेट्रोल आणि डिझेलची टंचाई निर्माण झाली आहे. मंगळवारी(ता.26) रात्री तहसीलदार अभिजीत जगताप हे स्वतः पेट्रोल पंपावर थांबून इंधन वितरण प्रक्रिया सुरळीत केली आहे..पेट्रोल डिझेल टंचाईचा फटका आता ग्रामीण भागातील वाहनधारकांसह शेतकऱ्यांनाही बसू लागला आहे आणि शेतीच्या मशागतीच्या कामात इंधन टंचाई अडसर बनू लागली आहे. शेतीतील कामे ही आता ट्रॅक्टर व इतर तत्सम यांत्रिक वाहनावर अवलंबून आहेत या वाहनांना इंधन आवश्यक झाले आहे. इंधनाचा तुटवडा झाल्यामुळे पेट्रोल पंपावर ट्रॅक्टर सह इतर वाहनांच्या रांगा पहावयास मिळत आहेत..माहूर शहरातील दोनपैकी एका पेट्रोल पंपावर तब्बल दोन दिवसांनी डिझेलचा टँकर पोहोचला वाहनधारकांची गर्दी होण्याची शक्यता तसेच गोंधळ होऊ नये याकरिता स्वतः तहसीलदार अभिजीत जगताप यांनी पेट्रोल पंपावर हजेरी लावून इंधन वितरण व्यवस्था सुरळीत केली व शांततेत वाहनांना पेट्रोल डिझेल देण्यात आले.रात्री आठ वाजल्या पासून उशिरा रात्रीपर्यंत तहसीलदार अभिजीत जगताप पेट्रोल पंपावर उपस्थित होते त्यामुळे कुठलीही अप्रिय घटना घडली नाही..शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळावे यासाठी टिप्पर आणि जेसीबी वाहनांना तात्पुरते डिझेल न देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. त्यामुळे ट्रॅक्टर आणि चारचाकी वाहनधारकांना तुलनेने पुरेशा प्रमाणात डिझेल मिळाल्याने काहीसा दिलासा मिळाला..प्रतिक्रिया -माहूर शहरात मुबलक प्रमाणात डिझेल साठा उपलब्ध आहे. फक्त नागरिकांकडून अतिरिक्त झालेल्या खरेदीमुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण झाल्यासारखी परिस्थिती आहे. तरी सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की शेतकऱ्यांना आपण डिझेल साठी प्राधान्य देणार आहोत. अवैध वाहतुकीच्या कोणत्याही वाहनास डिझेल पुरविले जाणार नाही. बांधकाम क्षेत्रातील काही घटकांना सुद्धा तीन-चार दिवसांसाठी काम थांबवण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना खरिपाच्या कामासाठी डिझेल उपलब्ध होईल.- अभिजीत जगताप, तहसीलदार माहूर.