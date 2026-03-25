Beed News: इंधनाचा काहीसा तुटवडा;रुग्णवाहिकांसाठी राखीव साठा; रुग्णवाहिकांसाठी राखीव डिझेल उपलब्ध

बीड: मंगळवारीही (ता. २४) काही पंपांवर इंधनाचा साठा नव्हता. मात्र, याचा परिणाम अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवांवर झालेला नाही. रुग्णवाहिकांना राखीव साठ्यांमधून डिझेल मिळत आहे. परंतु, कंपन्यांनी सिलेंडरच्या पुरवठ्यात ४० टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. .जिल्ह्यात अडीच लाखांवर घरगुती गॅस ग्राहक असून व्यवसायिक गॅस ्रगाहकांची संख्या १० हजारांवर आहे. शहरात इंधन तुटवड्याच्या अफवा असल्याने सर्वच पेट्रोल पंपावर अतिरिक्त स्वरुपात साठा करणेसाठी गर्दी होत आहे..जिल्ह्यामध्ये पुरेसा उपलब्ध असून काही पंप चालकांनी कंपन्यांना देयके उशिराने अदा केल्याने इंधन साठा थोडा उशिराने प्राप्त झाला..प्रशासन परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून असून इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्याबाबत सूचना देण्यात आल्याची माहिती, जिल्हा पुरवठा अधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी दिली. अनावश्यक साठा करू नये व पेट्रोल पंपावर अनावश्यक गर्दी टाळावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे..रुग्णवाहिकांसाठी पंपांवर राखीव साठामंगळवारी शहराच्या मध्यवर्ती छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरातील दोन्ही पंपांसह जालना रोडच्या पंपावरील साठा संपला. मात्र, आरोग्य विभागाच्या जननी सुरक्षा (१०२) व आपत्कालीन या दोन्ही प्रकारांच्या रुग्णवाहिकांसाठी संबंधित पंप चालकांनी राखीव साठा ठेवल्याने टंचाईचा रुग्णसेवेवर अद्याप तरी कुठलाही परिणाम झाला नसल्याचे जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. सतीशकुमार सोळंके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. उल्हास गंडाळ यांनी सांगितले. १०२ च्या ८७ तर १०८ च्या १९ रुग्णवाहिकांचा मंगळवारी आढावा घेतला असून सर्वांना पुरेसे इंधन मिळाले असून १०२ च्या रुग्णवाहिकांना लागणाऱ्या इंधनाचे देयके अदा केल्याचे आपत्कालीन सेवा विभागाचे समन्वयक अभिजीत सारणीकर यांनी सांगितले.