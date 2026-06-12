Farmer Tragedy: आडगाव खुर्दमध्ये वादळी वाऱ्याने शेडची भिंत कोसळली; शेतकरी बाप-लेकाचा मृत्यू, पुतण्या गंभीर

फुलंब्री : शेती आणि पशुपालनातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या एका शेतकरी कुटुंबावर शुक्रवारी (ता.१२) रात्री आठ वाजेच्या दरम्यान काळाने घाला घातला. फुलंब्री तालुक्यातील आडगाव खुर्द येथे शेतातील शेडमध्ये बकऱ्या बांधत असताना अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यामुळे शेडची भिंत कोसळून शेतकरी बाप-लेकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत पुतण्या गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..मृतांमध्ये ताराचंद हिरालाल जोनवाल (वय ५०) व त्यांचा मुलगा अनिकेत ताराचंद जोनवाल (वय १३) यांचा समावेश आहे. तर आरुष शिवलाल जोनवाल हा पुतण्या गंभीर जखमी झाला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, ताराचंद जोनवाल हे आडगाव खुर्द येथील कष्टकरी शेतकरी होते. शेतीसोबतच त्यांनी शेळी व कुकुट पालन व्यवसायही उभारला होता. शुक्रवारी रात्री ते आपल्या मुलगा अनिकेत व पुतण्या आरुष यांच्यासह शेतातील शेडमध्ये बकऱ्यांची व्यवस्था करीत होते. त्याचवेळी परिसरात अचानक वादळी वाऱ्यासह पावसाला सुरुवात झाली. वाऱ्याचा वेग वाढत असतानाच शेडची भिंत कोसळून तिघेही ढिगाऱ्याखाली दबले..घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत तिघांना बाहेर काढले आणि तातडीने फुलंब्री ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती ताराचंद जोनवाल व अनिकेत जोनवाल यांना मृत घोषित केले. गंभीर जखमी झालेल्या आरुषला पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले. एकाच दुर्घटनेत कुटुंबाचा कर्ता पुरुष आणि अल्पवयीन मुलगा गमावल्याने जोनवाल कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळे संपूर्ण आडगाव खुर्द गाव शोकमग्न झाले असून परिसरातून हळहळ व्यक्त होत आहे. ताराचंद जोनवाल यांच्या पश्चात पत्नी व तीन मुली आहे.या प्रकरणी वडोद बाजार पोलीस ठाण्यात नोंद करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..मृताच्या कुटुंबीयांना मदतीची मागणी दरम्यान, अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि नैसर्गिक आपत्तींचा सर्वाधिक फटका शेतकरी वर्गालाच बसत असल्याचे पुन्हा एकदा या घटनेतून समोर आले आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना शासनाने तातडीने आर्थिक मदत द्यावी तसेच जखमी युवकाच्या उपचाराचा खर्च उचलावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे..बकऱ्या बांधताना काळाचा घालादिवसभराच्या शेतीच्या कामानंतर ताराचंद जोनवाल हे रात्री बकऱ्यांची व्यवस्था करण्यासाठी शेतातील शेडमध्ये गेले होते. त्यांच्यासोबत मुलगा अनिकेत आणि पुतण्या आरुषही होता. मात्र, अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्याने शेडची भिंत कोसळली आणि काही क्षणांतच होत्याचे नव्हते झाले. या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.