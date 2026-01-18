Election Guidelines : फुलंब्रीत निवडणूक खर्चावर कडक नियंत्रण: दररोज खर्च सादर करण्याचे आदेश!

फुलंब्री : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच दररोज निवडणूक खर्चाचा तपशील निवडणूक विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट निर्देश निवडणूक निर्णय अधिकारी नीलम बाफना यांनी दिले आहेत. शनिवारी तहसील कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या..निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता व शिस्त राखण्यासाठी खर्चाचा हिशोब अत्यंत महत्त्वाचा असून, उमेदवाराने अर्ज मागे घेतला तरी त्या कालावधीत झालेला खर्च सादर करणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जे उमेदवार प्रत्यक्ष निवडणूक लढवणार आहेत, त्यांनी संपूर्ण निवडणूक कालावधीत रोजचा खर्च नियमितपणे नोंदवून सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी उमेदवारी अर्ज प्रक्रियेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. .NMMC Election: शिवसेना विरोधी बाकावर! नवी मुंबईत नवा चेहरा देणार की अनुभवी? .उमेदवारी अर्जासोबत देण्यात येणाऱ्या शपथपत्रासाठी कुठल्याही प्रकारचा बाँड करण्याची आवश्यकता नसून स्वयंघोषित शपथपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.राजकीय पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज भरलेला असला तरी संबंधित पक्षाने बी-फॉर्म सादर केला नाही, तर तो उमेदवार अपक्ष म्हणून ग्राह्य धरला जाईल, असा इशाराही नीलम बाफना यांनी दिला. .तसेच उमेदवारी अर्ज दाखल करताना संबंधित गट किंवा गणातील एक सूचक आवश्यक असून, उमेदवाराचा पती किंवा पत्नी सूचक होऊ शकतात; मात्र ते त्याच गटातील असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.या पत्रकार परिषदेला नायब तहसीलदार संजिव राऊत यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. उमेदवारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता निवडणूक आयोग व प्रशासनाने दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन निवडणूक प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..महिला उमेदवारांना 50 टक्के सूटसर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना जिल्हा परिषदेसाठी १,००० रुपये, तर पंचायत समितीसाठी ७५० रुपये डिपॉझिट भरावे लागणार आहे. इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी जिल्हा परिषदेसाठी ७५० रुपये व पंचायत समितीसाठी ३५० रुपये इतकी डिपॉझिट रक्कम असून, सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना ५० टक्के सूट देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.