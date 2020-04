नांदेडच्या ‘या’ दोन आमदारांनी दिला निधी

नांदेड - विधान परिषदेचे आमदार राम पाटील रातोळीकर यांनी त्यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमातंर्गत वैद्यकीय यंत्र सामग्री व साहित्य खरेदीसाठी ४० लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. त्याचबरोबर नांदेड दक्षिणचे आमदार मोहन हंबर्डे यांनीही आमदार निधीतून चार व्हेंटिलेटर, एक रुग्णवाहिका देण्याचा निर्णय घेतल्याचे पत्र पालकमंत्री अशोक चव्हाण आणि जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांना दिले आहे. नांदेड जिल्ह्यामध्ये नऊ विधानसभा मतदारसंघ आहेत तसेच एक लोकसभा व हिंगोली आणि लातूर लोकसभा मतदारसंघासाठीचा भाग आहे. तसेच विधानपरिषदेचे दोन आमदार आहेत. यातील दोन खासदार आणि चार आमदारांनी आत्तापर्यंत निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. हेही वाचा - नांदेडला पालकमंत्र्यांसह प्रशासन कामात व्यस्त... यांनी दिला आत्तापर्यंत निधी

नांदेडचे भाजपचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी त्यांच्या खासदार निधीतून एक कोटी रुपये, एक लाख रुपये भाजपच्या केंद्रीय शाखेसाठी तर २५ हजार रुपयांचा निधी राज्य भाजप शाखेकडे दिला आहे. तसेच खासदार हेमंत पाटील यांनीही खासदार निधीतून एक कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही त्यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत ५० लाख रुपयांचा निधी भोकर विधानसभा मतदारसंघासाठी वैद्यकीय यंत्र सामग्री व साहित्य खरेदीसाठी दिला आहे. तसेच नांदेड विधान परिषदेचे आमदार व काँग्रेसचे महानगराध्यक्ष अमर राजूरकर यांनी त्यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमातंर्गत वैद्यकीय यंत्र सामग्री व साहित्य खरेदीसाठी पन्नास लाख रुपयांचा निधी दिली आहे. आमदार रातोळीकरांनी दिला ४० लाखाचा निधी

भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार राम पाटील रातोळीकर यांनी देखील ४० लाख रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांच्याकडे दिला आहे. त्यातून नायगाव येथील ग्रामिण रुग्णालयासाठी रुग्णवाहिका तसेच बिलोली येथील ग्रामिण रुग्णालयासाठी रुग्णवाहिका खरेदी करण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर नायगाव येथील ग्रामिण रुग्णालयात ५० आयव्ही स्टॅंड सहित व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यास सांगितली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे नागरिकांनी पालन करावे आणि कोरोनाला टाळण्यासाठी आपआपल्या घरी रहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. हे ही वाचलेच पाहिजे - जनधन खात्यातून मिळणार पाचशे रुपये आमदार मोहन हंबर्डे यांनी दिला निधी

‘कोरोना’ या आजारामुळे महाराष्ट्रातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्हा सुरक्षित रहावा, या दृष्टीने महत्त्वाचे पावले उचलत आमदार मोहन हंबर्डे यांनी आपल्या स्थानिक विकास निधीतून शासकीय रुग्णालयाला चार आयसीयू व्हेंटिलेटर आणि एक रुग्णवाहिका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बाबतचे पत्र जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण आणि जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांना दिले आहे. सुरक्षितपणे घरी रहा...

शासकीय रुग्णालयात सध्या व्हेंटिलेटरचा तुटवडा आहे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आमदार हंबर्डे यांनी सांगितले. दरम्यान, नागरिकांनी प्रशासनास सहकार्य करून कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी कोणीही घरा बाहेर पडू नये, सुरक्षितपणे घरी राहावे. आणि सध्याची परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी नागरिकांनी तसेच स्वयंसेवी संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन आमदार हंबर्डे यांनी केले. आलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी मी माझ्या परीने शक्य तेवढी मदत देण्यास तत्पर आहे, असेही आमदार हंबर्डे म्हणाले.

Web Title: Funded by these two MLAs from Nanded, nanded news