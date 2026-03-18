Pachod News : केंद्रप्रमुख स्पर्धा परीक्षेत गजानन नेहालेंचे मोठे यश! १६६ गुणांसह जिल्ह्यात अव्वल क्रमांक, तर राज्यात २८ वे स्थान

पाचोड - वडीलाच्या निधनानंतर खचून न जाता स्वतः ला सावरत कधी किराणा दुकान चालवून तर कधी मोलमजुरी करून स्वतःसह आई व भावाची कौटुंबिक व शैक्षणिक जबाबदारी पार पाडून हर्षी (ता. पैठण) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या गजानन देवीदास नेहाले या सहशिक्षकाने प्रतिकूल परिस्थितीत केंद्रप्रमुखाच्या परिक्षेत राज्यातून २८ वा तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून सर्वप्रथम येवून इतरांसमोर प्रेरणादायी आदर्श उभा केला..गजानन देवीदास नेहाले यांनी वडीलाच्या निधनानंतर घरातील कुटुंबकर्ता म्हणून आईसह धाकटया भावाच्या शिक्षणाची जबाबदारी पेलली. आर्थिक परिस्थिती बिकट असली तरी खचून न जाता किराणा दुकान चालवून तर कधी खासगी शिकवण्या घेऊन आईवडीलांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी त्याने वज्रमुठ आवळली व त्यांच्या प्रयत्नाला यश मिळाले..थोरला भाऊ दिपक नेहाले हा पोलिस सेवेत रुजू झाला तर स्वतः शिक्षक म्हणून नौकरी स्विकारली. परंतु आपण केवळ "शिक्षक" वरच थांबायचे नसून पुढे काहीतरी करण्याची जिद्द ठेवत गजानन याने आपला अभ्यास जिद्दीने सुरु ठेवला.मनमिळावू स्वभावामुळे त्यांस पैठण तालुका संत एकनाथ महाराज शिक्षक सहकारी पतसंस्थेचे खजिनदार म्हणून आर्थिक व्यवस्थापनात सेवेची संधी मिळाली. एवढेच नव्हे तर ते महाराष्ट्र राज्य शिक्षक- शिक्षकेत्तर सेनेचे जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख म्हणून शिक्षकांच्या हक्कांसाठी व शैक्षणिक सुधारणांसाठी सातत्यपूर्ण लढा देत आहेत..नुकत्याच महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून केंद्रप्रमुख पदासाठी विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आली. या परिक्षेत शिक्षकांमधून राज्यभरातील ३८ हजार ५५८ जणांनी ही परिक्षा दिली. यांत गजानन नेहाले यांनी राज्यातून २८ वा क्रमांक मिळवला आहे, तर जिल्ह्यातील एकूण उमेदवारांतून सर्वप्रथम क्रमांक पटकावला. सहशिक्षक गजानन देविदास नेहाले यांनी २०० गुणांपैकी १६६ गुण मिळवत मोठे यश मिळवले आहे..या परीक्षेच्या माध्यमातून राज्यातील दोन हजार ४१० रिक्त केंद्रप्रमुख पदांसाठी निवड होणार असून गजानन नेहाले यांचे हे यश शिक्षण क्षेत्रातील कष्ट, जिद्द व समर्पणाचे उत्तम उदाहरण आहे. सध्या ते हर्षी (ता. पैठण) येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत ते सहशिक्षक आहे. ते त्यांच्या या बहुआयामी योगदानामुळे शिक्षक वर्तुळात त्यांचे कौतुक होत आहे. त्यांच्या कठोर परिश्रमाने, नियमित अभ्यासाने आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी हे यश मिळवले असून, हे इतर शिक्षकांसाठी प्रेरणादायी ठरेल. त्यांच्या या यशाबद्दल सर्व स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.