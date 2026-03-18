मराठवाडा

Pachod News : केंद्रप्रमुख स्पर्धा परीक्षेत गजानन नेहालेंचे मोठे यश! १६६ गुणांसह जिल्ह्यात अव्वल क्रमांक, तर राज्यात २८ वे स्थान

आर्थिक परिस्थिती बिकट असली तरी खचून न जाता किराणा दुकान चालवून तर कधी खासगी शिकवण्या घेऊन आईवडीलांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी त्याने वज्रमुठ आवळली.
Gajanan Nehale

sakal

हबीबखान पठाण
पाचोड - वडीलाच्या निधनानंतर खचून न जाता स्वतः ला सावरत कधी किराणा दुकान चालवून तर कधी मोलमजुरी करून स्वतःसह आई व भावाची कौटुंबिक व शैक्षणिक जबाबदारी पार पाडून हर्षी (ता. पैठण) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या गजानन देवीदास नेहाले या सहशिक्षकाने प्रतिकूल परिस्थितीत केंद्रप्रमुखाच्या परिक्षेत राज्यातून २८ वा तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून सर्वप्रथम येवून इतरांसमोर प्रेरणादायी आदर्श उभा केला.

