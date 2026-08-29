Paradh News : कठीण संघर्षातून गजानन तबडे याचे यश! बृहन्मुंबई महापालिकेत पदवीधर शिक्षक म्हणून झाली निवड

पारध - तुमच्या मनात जर जिद्द आणी चिकाटी असेल तर तुम्ही कोणत्याही परिस्थितीत यश हे खेचून आणू शकता. हे पारध येथील गजानन गोविंदराव तबडे याने आपल्या यशातून दाखवून दिले आहे. तर स्वतः व इतरांसाठीही गावात अभ्यासिका उभारून या माध्यमातून अनेक तरुणांना नौकरीत यश मिळविले आहे. तर तब्बल सोळा वर्ष स्पर्धा परीक्षाची तयारी करीत होतो. परंतु यश हे कोणत्या-ना कोणत्या कारणावरून जात होते. परंतु स्वप्न काही झोपू देत नव्हते. ते आता बृहन्मुंबई येथे पदवीधर शिक्षक झाल्याने साकार झाले असल्याचे मत पारध येथील गजानन तबडे याने 'सकाळ'ला सांगितले..पारध येथील गजानन गोविंदराव तबडे याची घरची परिस्थिती जेमतेम आहे. दीड एकर शेती यावरच कुटूंबाचा उदरनिर्वाह परंतु घरात शिक्षक पेशाचा वारसा असल्यामुळे बारावी नंतर शिक्षक होण्याचे ठरविले. परंतु डीएड झाल्यानंतर मद्यंतरी शासनाने शिक्षक भरतीवर निर्बंध आणले. त्यामुळे सात वर्ष कोणत्याच शिक्षकांचा जागा निघाल्या नसल्यामुळे एका खाजगी शाळेवर मानधन तत्वावर शिक्षक म्हणून नोकरी केली..ही नोकरी करीत असतांना मात्र सरकारी नौकरी पाहिजे ही मनात सल होती, त्यामुळे काही दिवस जळगाव येथे राहून स्पर्धा परीक्षाची तयारी केली. परंतु बाहेर राहण्याची परिस्थिती नसल्यामुळे गावातच सण 2017 मध्ये यशश्री अभ्यासिका उभारून गावातील गरीब व होतकरू तरुण जे परिस्थितीमुळे बाहेरगावी जाऊ शकत नाही..अशासाठी संधी उपलब्ध करून दिली असून, या माध्यमातून ग्रामीण भागातील तरुणांना एक हक्काची अभ्यासिका मिळवून देऊन यातून आता पर्यंत अनेक तरुण पोलिस, सैन्य, आरोग्य सेवक, शिक्षक आदी विभागात निवड झाली आहे. गेल्या सोळा वर्षाच्या काळात मी अनेक परीक्षा दिल्या परंतु थोडया -काही फरकाने यश हूलकावणी देत होते. त्यामुळे समाजात अनेक टोमणेही खावे लागले, सोबतची अनेक मित्रांची निवड झाल्याने मनात जिद्द ही कायम होती.ग्रामीण भागातील तरुणामध्ये मोठी जिद्ध आणी चिकाटी आहे, परंतु ते आपल्या परिस्थिती समोर हारतात.त्यामुळे तरुणांनी परिस्थितीशी दोन हात करून अभ्यासात सातत्य ठेवून यश मिळवावे.- गजानन गोविंदराव तबडे, बृहन्मुंबई पदवीधर शिक्षक, पारध.पारध येथील होतकरू तरुण गजानन तबडे याची बृहन्मुंबई येथे पदवीधर शिक्षक म्हणून निवड झाल्याने ग्रामस्थ व मित्राच्या वतीने गावात फटाक्याची आतिषबाजी करून गुलाल उधळून त्यांचे स्वागत करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.