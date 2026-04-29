Parbhani News: पालिकेच्या कारभारावर नागरिकांचा संताप; रस्ते, नालेसफाई, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन रखडले

गंगाखेड: गंगाखेड नगरपालिकेतील नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांच्या कामकाजाबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. शहरातील मूलभूत सुविधा व विकासकामे रखडल्यामुळे नगराध्यक्ष, नगरसेवक कधी कामाला लागणार, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे..शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, नालेसफाईचा अभाव, शहरातील वाढती धूळ, पिण्याच्या पाण्याची अनियमितता, कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अनेक प्रभागांमध्ये पावसाळ्यापूर्वी करावयाची कामे अद्यापही सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागते. निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही..रुपाली चाकणकर यांना मोठा धक्का, सख्ख्या भावाचा निवडणुकीत दारुण पराभव.विकासकामांबाबत ठोस निर्णय घेतले जात नसल्याने प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. काही ठिकाणी मंजूर झालेल्या कामांची अंमलबजावणीही कासवगतीने सुरू आहे. शहरातील प्रभागातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यांचे काम सुरू करण्याऐवजी गावाच्या बाहेरील प्लॉटिंगमध्ये नाल्या व सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते तयार करणे सुरू आहे. शहरातील वाढत्या समस्यांत लक्ष घालून कामे पूर्ण करावीत, अशी मागणी होत आहे.."जनतेने लोकप्रतिनिधींवर विश्वास ठेवून निवडून दिलेले आहे. नगर परिषदेतील सत्ताधारी व विरोधकांनी एकमेकांना विरोध करण्याऐवजी जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे."- लक्ष्मण लटपटे, प्रदेशाध्यक्ष,ओबीसी फाउंडेशन."लेक्चर कॉलनीत घंटागाडी येत नसल्यामुळे कचरा कुठे टाकावा? असा प्रश्न आहे. घरात कचरा जमा झाला असून दुर्गंधी सुटली आहे. यामुळे आरोग्यावर परिणाम होतो."- धनराज फड, नागरिक."धुळीचे साम्राज्य वाढल्याने श्वसनाचे आजार जडत आहेत. यासोबतच नगर परिषदेने वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था करावी. जेणेकरून वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मिटेल."- शंकर इंगळे, ज्येष्ठ नागरिक.