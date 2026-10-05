मराठवाडा

Gangapur News : अल्पवयीन पीडितेवर अत्याचार प्रकरणात आरोपीला ७ वर्षे सश्रम कारावास; गंगापूर न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

गंगापूर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आज एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात निकाल दिला.
Court

Court

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सकाळ वृत्तसेवा
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- राजेंद्र व्यास

गंगापूर - गंगापूर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आज एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात निकाल देत, अल्पवयीन पीडितेवर अत्याचार करणाऱ्या ४६ वर्षीय नराधमाला दोषी ठरवून ७ वर्षे सश्रम कारावासाची आणि दंडाची कठोर शिक्षा सुनावली आहे. तसेच, तालुक्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक नियमावलींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

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