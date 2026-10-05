Gangapur News : अल्पवयीन पीडितेवर अत्याचार प्रकरणात आरोपीला ७ वर्षे सश्रम कारावास; गंगापूर न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

- राजेंद्र व्यासगंगापूर - गंगापूर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आज एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात निकाल देत, अल्पवयीन पीडितेवर अत्याचार करणाऱ्या ४६ वर्षीय नराधमाला दोषी ठरवून ७ वर्षे सश्रम कारावासाची आणि दंडाची कठोर शिक्षा सुनावली आहे. तसेच, तालुक्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक नियमावलींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत..काय घडले होते प्रकरणगंगापूर तालुक्यातील वाहेगाव येथील रहिवासी विजय मगन पारखे (वय ४६ वर्षे) याच्याविरुद्ध एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी २ ऑगस्ट २०२६ गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गंगापूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनायक नामदेवराव पाटील यांनी प्रकरणाचा सखोल तपास करून न्यायालयात सबळ पुरावे आणि दोषारोपपत्र दाखल केले..न्यायालयाचा निकाल आणि सुनावण्यात आलेली शिक्षामा. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल आण्णासाहेब शिंदे यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरकारी अभियोक्ता ॲड. कृष्णा एस. गंडे यांनी बाजू मांडताना सादर केलेले पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षी ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले..न्यायालयाने आरोपीला खालील वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार शिक्षा सुनावली -* गंभीर स्वरूपाचा लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल: ७ वर्षे सश्रम कारावास आणि ₹२०,००० दंड (दंड न भरल्यास ६ महिने अतिरिक्त साधा कारावास).* अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ केल्याबद्दल: ३ वर्षे सश्रम कारावास आणि ₹३,००० दंड (दंड न भरल्यास २ महिने अतिरिक्त साधा कारावास).* स्त्रीच्या अब्रूचा व तिच्या लज्जेचा भंग करण्याच्या हेतूने हल्ला किंवा जबरी केल्याबद्दल: ५ वर्षे सश्रम कारावास आणि ₹३,००० दंड (दंड न भरल्यास २ महिने अतिरिक्त साधा कारावास).* लैंगिक छळ व अश्लील हावभाव किंवा शेरेबाजी केल्याबद्दल: ३ वर्षे सश्रम कारावास आणि ₹३,००० दंड (दंड न भरल्यास २ महिने अतिरिक्त साधा कारावास).* स्त्रीची अब्रू लुटण्याच्या किंवा तिचा अनादर करण्याच्या हेतूने अश्लील कृत्ये / वर्तन केल्याबद्दल: ३ वर्षे साधा कारावास आणि ₹३,००० दंड (दंड न भरल्यास २ महिने अतिरिक्त साधा कारावास).मा. न्यायालयाने सुनावलेल्या सर्व मुख्य शिक्षा या एकाच वेळी (एकत्र) चालणार आहेत..पीडितेला २५,००० रुपयांची भरपाई आणि एफडी करण्याचे निर्देशन्यायालयाने आरोपीला एकूण ₹३२,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या दंडाच्या रकमेपैकी ₹२५,००० ची रक्कम पीडित मुलीला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ही रक्कम पीडित मुलगी वयात येईपर्यंत (सज्ञान होईपर्यंत) बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवली जाईल आणि न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय ही रक्कम मुदतपूर्व काढता येणार नाही..शाळांमधील सुरक्षेबाबत जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना आदेशकेवळ शिक्षेपुरते मर्यादित न राहता, न्यायालयाने बालकांच्या सुरक्षेबाबत अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गंगापूर तालुक्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित व खासगी शाळांची तातडीने पाहणी करून, तेथे 'शालेय सुरक्षा नियमावली' आणि बालकांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करणाऱ्या नियमांचे योग्य पालन होत आहे की नाही, हे तपासण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत..तपास आणि कोर्ट पैरवी टीमया गुन्ह्याचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनायक पाटील यांनी अत्यंत प्रभावीपणे केला, तर पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या नेतृत्वाखाली गंगापूर पोलीस ठाण्याने न्यायालयात भक्कम पुरावे सादर केले. सुनावणी दरम्यान गंगापूर पोलीस ठाण्याचे कोर्ट पैरवी पोलीस अंमलदार ए. के. शेख यांनी न्यायालयात चोख आणि जबाबदार भूमिका बजावली..दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनायक पाटील यांनी अवघ्या 72 तासात या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास पूर्ण केला व न्यायालयात हे प्रकरण दाखल केले. न्यायालयाने या प्रकरणात 13 साक्षीदार तपासून साक्षीदारांची साक्ष नोंदवून 63 व्या दिवशी पीडित अल्पवयीन विद्यार्थिनीला ऐतिहासिक न्याय दिला. त्याबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे.विशेष म्हणजे ज्या शाळेत हा गुन्हा घडला त्या शाळेच्या प्राचार्यांनी स्वतःहून या प्रकरणाची फिर्याद देऊन याचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे सांगितले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.