Kalyanrao Kale: गंगापूरमध्ये पावसाअभावी पिके करपली; शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले खा. कल्याणराव काळे, १ लाखांची मदत देण्याची मागणी

-रामेश्वर अमृतेगंगापूर : तालुक्यातील तुर्काबाद, मलकापूर, शिरोडी आणि डोमेगाव येथे पावसाच्या अभावी पिके करपून गेली आहे. या नुकसानग्रस्त पिकाची पाहणी काँग्रेसचे खा.कल्याणराव काळे, जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष किरण पाटील डोणगावकर यांनी ता. २७ रविवार रोजी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन थेट पीक पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या.नैसर्गिक आपत्ती आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे खचलेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देत,नुकसानभरपाई व आर्थिक मदतीसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.पिकांची पाहणी केल्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदार सागर वाघमारे यांना देण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे न करता सरसकट प्रतिहेक्टरी १ लाख रुपयांची थेट मदत द्यावी, सर्व शेतकऱ्यांचे पीककर्ज पूर्णपणे माफ करून रब्बीसाठी आर्थिक साहाय्य द्यावे, शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम तात्काळ वितरीत करण्यात यावी, शेतीला दररोज अखंडित वीज द्यावी तसेच जळालेले ट्रान्सफॉर्मर २४ तासांत बदलावेत. .चोरीचे प्रमाण वाढल्यामुळे रात्रीच्या वेळी विजेचे लोड शेडिंग बंद करावे, पशुधनासाठी त्वरित चारा छावण्या सुरू करून पाणी व पशुखाद्य उपलब्ध करावे, विद्यार्थ्यांची सर्व प्रकारची शैक्षणिक फी पूर्णपणे माफ करावी, काम नसलेल्या शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र आर्थिक पॅकेज व रोजगाराची सोय करावी, स्वस्त धान्य दुकानात सर्व रेशन उपलब्ध करून द्यावे, सरकारी आरोग्य केंद्र २४ तास सुरू ठेवण्यात यावे. पंचनामे पूर्ण करून बँक खात्यात थेट मदत जमा होण्याची अधिकृत तारीख शासनाने तात्काळ जाहीर करावी. .६ ऑक्टोबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयावर शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन जनाकोश मोर्चा काढण्याचा इशाराही खा.काळे यांनी दिला आहे.या निवेदनावर खासदार डॉ. कल्याणराव काळे, जिल्हाध्यक्ष किरण पाटील डोणगावकर आणि तालुकाध्यक्ष सूर्यकांत गरड, तालुका प्रभारी संदीप बोरसे, मजहर पटेल, विजय मनाळ, पुंडलिक जंगले, नईम मन्सुरी, विलास आबा पवार, बद्रीनाथ बारहाते, खालेद पठाण, सुभाष बनकर, नंदकिशोर बागल, .Teacher Success Story: पतीचे पाठबळ, जिद्द अन् मेहनत; सारिका एकळ यांची शिक्षकपदी दमदार भरारी, जिद्द अखेर फळाला...अब्दुल्ला चाऊस, रफिकखा पठाण, अनिल खवले, अनिल मते, दत्तू बोबडे, पंढरीनाथ महानोर, विलास शेंगुळे, मोहन खंडागळे, नानाभाऊ सोनवणे, समीर पठाण, लतीफभाई शेख, रमेश फोलाने, मन्नूभाई शेख, भागीनाथ कांबळे, भगवान कर्डीले, भगवान राजपूत, संपत पवार, मकसूद शेख, रिचर्ड बत्तीसे या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह परिसरातील शेतकरी बांधव व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.