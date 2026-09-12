Successful National Lok Adalat: गंगापूर जिल्हा न्यायालयात राष्ट्रीय लोक अदालत यशस्वी; १०७ प्रकरणांचा तडजोडीने निपटारा, ८० लाख रुपयांची वसुली

राजेंद्र व्यास,गंगापूर : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार शनिवार, १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हा न्यायालय, गंगापूर येथे 'राष्ट्रीय लोक अदालत' उत्साहात पार पडली. या लोक अदालतीला पक्षकार, विधीज्ञ आणि वकील संघाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून एकूण १०७ प्रकरणांचा तडजोडीने यशस्वी निकाल लावण्यात आला. या प्रकरणांमधून एकूण ८०,००,१६५ (ऐंशी लाख एकशे पासष्ठ) रुपयांची वसुली करण्यात आली..सदर लोक अदालतीचे आयोजन माननीय आर. ए. शिंदे (अध्यक्ष, तालुका विधी सेवा समिती, गंगापूर तथा जिल्हा न्यायाधीश-१) यांच्या मोलाच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले होते. प्रकरणांच्या जलद व सौहार्दपूर्ण निकालासाठी न्यायालयात एकूण ४ पॅनल (खंडपीठे) स्थापन करण्यात आले होते..या लोक अदालतीत पॅनल प्रमुख म्हणून मा. एन. आर. इंदलकर (दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, गंगापूर), मा. ए. ए. कळमकर (सह-दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, गंगापूर) आणि मा. श्रीमती के. एफ. चौधरी (३ऱ्या सह-दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, गंगापूर) यांनी जबाबदारी सांभाळली. तसेच पॅनल पंच म्हणून वकील संघातील ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. आर. जी. पवार, ॲड. ए. आर. बर्डे आणि ॲड. श्रीमती एस. एन. वाघचौरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली..लोक अदालत यशस्वी करण्यासाठी गंगापूर वकील संघाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आणि सर्व विधीज्ञांनी विशेष पुढाकार घेतला. तसेच पक्षकारांनी न्यायालयात उपस्थित राहून आपापसातील वाद सामोपचाराने मिटवण्यावर भर दिला, ज्यामुळे वेळेची व पैशांची बचत झाली..सदर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे यशस्वी नियोजन व कामकाजासाठी तालुका विधी सेवा समिती, गंगापूर येथील न्यायालयीन कर्मचारी श्री. एम. डी. जोशी व श्री. पी. व्हि. नलावडे यांनी परिश्रमपूर्वक सहकार्य केले. न्यायालयाच्या या यशस्वी उपक्रमामुळे अनेक प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा होऊन पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.