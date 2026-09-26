Gangapur News : १ लाख रुपयांच्या हुंड्यासाठी आणि जामिनाच्या पैशांसाठी विवाहितेचा छळ; चिमुकलीचा ताबा घेत विवाहितेला घरातून हाकलले

- राजेंद्र व्यासगंगापूर - जामिनासाठी आणि माहेरहून एक लाख रुपये घेऊन येण्याच्या मागणीसाठी एका विवाहितेचा मानसिक व शारीरिक छळ करून, तिच्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीला बळजबरीने हिरावून घेत तिला घरातून हाकलून दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात पती, सासू-सासरे आणि दिराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पिडीत विवाहितेचा विवाह रोहन शिंदे यांच्याशी झाला होता. लग्नानंतर पिडीतेला हिंदवी नावाची दोन वर्षांची मुलगी आहे. पीडितेचा पती रोहन हा एका प्रकरणात जेलमध्ये गेला असताना, सासरच्या मंडळींनी त्याच्या जामिनासाठी पीडितेला माहेरून एक लाख रुपये आणण्याचा तगादा लावला. पिडीतेच्या आई-वडिलांनी आणि नातेवाईकांनी गरिबीमुळे एवढी रक्कम देणे शक्य नसल्याचे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सासरच्यांच्या वर्तणुकीत कोणताही फरक पडला नाही..३० एप्रिल २०२६ रोजी पतीने जामिनाचे पैसे न आणल्याच्या कारणावरून पीडितेला चापटबुक्क्यांनी मारहाण करत शिवीगाळ केली. या घटनेनंतर पीडितेची आई तिला घेण्यासाठी श्रीरामपूर येथील सासरी आली असता, सासरच्या मंडळींनी तिला नांदवण्यास स्पष्ट नकार दिला.एवढेच नव्हे तर, पीडितेची दोन वर्षांची चिमुकली मुलगी हिंदवी हिला बळजबरीने हिरावून घेत, तिच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने काढून घेतले आणि पीडितेला व तिच्या आईला घरातून हाकलून दिले..या घटनेनंतर पीडितेने 'महिला तक्रार निवारण केंद्र, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण' येथे अर्ज दाखल केला होता. तेथे समुपदेशनासाठी सासरचे लोक हजर न राहिल्याने, अखेर गंगापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली. पोलिसांनी पीडितेच्या फिर्यादीवरून पती रोहन शिंदे, सासू, सासरे आणि दीर यांच्याविरुद्ध छळवणूक, मारहाण व इतर कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. आपली लहान मुलगी तातडीने ताब्यात मिळावी आणि आरोपींवर कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी पीडितेने केली आहे..याविषयी गंगापूर पोलीस ठाण्यात शनिवार (ता. २६) रोजी दिलेल्या तक्रारीवरून संध्याकाळी साडेसहा वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याविषयी पुढील तपास गंगापूर पोलीस करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.