मराठवाडा

Gangapur News : १ लाख रुपयांच्या हुंड्यासाठी आणि जामिनाच्या पैशांसाठी विवाहितेचा छळ; चिमुकलीचा ताबा घेत विवाहितेला घरातून हाकलले

जामिनासाठी आणि माहेरहून एक लाख रुपये घेऊन येण्याच्या मागणीसाठी एका विवाहितेचा मानसिक व शारीरिक छळ.
Crime

Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- राजेंद्र व्यास

गंगापूर - जामिनासाठी आणि माहेरहून एक लाख रुपये घेऊन येण्याच्या मागणीसाठी एका विवाहितेचा मानसिक व शारीरिक छळ करून, तिच्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीला बळजबरीने हिरावून घेत तिला घरातून हाकलून दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात पती, सासू-सासरे आणि दिराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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