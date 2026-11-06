Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी

-रामेश्वर अमृते गंगापूर: यावर्षी तालुक्यात अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे दुष्काळाचे सावट आहे. पिके वाचवण्याचा जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. हतबल झालेला शेतकरी आपल्या शेतात विहीर किंवा बोरवेल मारण्यासाठी स्वतःची पदरमोड करून लाखो रुपये खर्च करून आपले नशीब आजमावत आहे. अशा या भीषण दुष्काळी परिस्थितीत तालुक्यातील मालुंजा खुर्द येथील एका शेतकऱ्याच्या विहिरीत खोदकामादरम्यान लागलेला पाण्याचा मोठा झरा सध्या संपूर्ण तालुक्यात कुतूहलाचा, चर्चेचा विषय ठरला आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.मागच्या वर्षी खळखळून वाहणारी येथील शिवना नदी यावर्षी पावसाअभावी एकदाही वाहिली नाही. त्यामुळे नदीचे पात्र पूर्णपणे कोरडेठाक पडले आहे.नदीकाठावरील शेकडो शेतकऱ्यांना पिण्याच्या आणि सिंचनाच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न भेडसावत आहे.भूगर्भातील पाणीपातळी खालावल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहे.अशा या दुष्काळी प परिस्थितीत मालुंजा खुर्द येथील शेतकरी संदीप खाजेकर यांनी हिंमत न हारता आपल्या गट क्रमांक ३१ मधील शेतात विहीर खोदण्याचा धाडस केले..विहिरीचे काम सुरू असताना अचानक खोदकामादरम्यान त्यांना जमिनीखाली एक पाण्याचा बोगदा मोठा झरा लागला. या बोगद्यातून मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर पडत आहे. बऱ्याच वेळ विद्युत पंप चालू ठेवला तरी या झऱ्यातील पाण्याचा विसर्ग कमी होत नाही. हा पाण्याचा झरा विहिरीत अंदाजे १५ ते २० फूट खोल असल्याचे सांगितले जात आहे..एकीकडे दुष्काळाचे सावट आणि पाण्यासाठी सुरू असलेली शेतकऱ्यांची धडपड सुरू असून शेतकरी संदीप खाजेकर यांच्या विहिरीत लागलेले हे पाणी त्यांच्या कष्टाला मिळालेला ओलावाच ठरला आहे. निसर्गाच्या या सुखद देणगीमुळे मालुंजा खुर्द व आसपासच्या परिसरामध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून विहिरीतील या अद्भूत झऱ्याची माहिती घेण्यासाठी व पाहण्यासाठी परिसरातील नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी गर्दी केली होती . संपूर्ण तालुक्यात या पाण्याच्या झऱ्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.